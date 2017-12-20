Bild: На учениях «Запад-2017» отрабатывался сценарий захвата стран Балтии за несколько дней 2 20.12.2017, 22:36

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Отрабатывались также бомбардировки по ряду западноевропейских стран.

Как стало известно Bild (перевод - inopressa.ru) из источников в одной из западных спецслужб, в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017" (сентябрь этого года) речь шла не об обороне и борьбе с терроризмом, как заявлялось официально, а об отработке тактики ведения военных действий против НАТО на территории Европы.

"В основе учений, - пишет журналист Юлиан Рёпке, - лежал сценарий захвата стран Балтии в течение нескольких дней. Одновременно отрабатывалась так называемая "шоковая операция", направленная против западноевропейских стран НАТО".

Два ведущих эксперта западной разведки уверены в том, что "проводилась тренировка по захвату самого уязвимого, с российской точки зрения, региона НАТО" - стран Балтии. По их словам, отрабатывалась операция "Сувалкский коридор", имеющая целью отрезать Польшу и исключить любое усиление натовских сил из Литвы, говорится в статье.

Эксперты подчеркивают, что подразумевалась "чисто военная операция", когда "не потребуется занимать всю страну или провозглашать там некую "народную республику" - силы будут брошены на захват объектов транспортной инфраструктуры, прежде всего аэродромов, передает Рёпке.

Кроме того, по словам источников Bild, в ходе учений "Запад-2017" проводилась тренировка бомбардировок объектов в Западной Европе: "самолеты ВВС РФ приближались к немецкому и датскому побережью со стороны Северного моря, а также к территории Швеции, Финляндии и Польши со стороны Балтийского моря.

"Для того чтобы снизить боеспособность НАТО в случае масштабной наземной операции, в ходе маневров проводилась также тренировка противодействия атакам с подлодок и с воздуха в акватории Балтийского моря", - продолжает Рёпке.

По словам экспертов, поскольку Стокгольм и Хельсинки могут одобрить использование своих аэродромов и других объектов транспортной инфраструктуры силами Североатлантического альянса, большинство аэродромов, расположенных в Швеции и на юге Финляндии, потенциально становятся целями ракет "Искандер". Специалисты ссылаются на "весьма примечательную активность", которая была якобы отмечена в ходе учений в Мурманской области и на Кольском полуострове.

"Эксперты полагают, что опробованный Россией сценарий представляет собой последний шаг перед ядерной войной с Западом - но одновременно (...) попытку предотвратить такую войну, быстро захватив страны Балтии и проведя "шоковую операцию" в Западной Европе", - передает журналист.

"Если же у России это не получится, Москва наверняка сигнализирует Западу, что в случае его попытки вернуть захваченное Россией в странах Балтии" следующим шагом будет применение тактического ядерного оружия, говорят эксперты. "Однако Кремль постарается избежать подобного сценария", - надеются они.