В РФ ограничат выезд банкиров за границу 6 23.12.2017, 20:42

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Фото: VideoBlocks

Российские власти озаботились тем, чтобы отрезать банкирам пути бегства из страны.

На фоне нарастающего кризиса в российской банковской системе, где с начала года лицензии лишились три банка из топ-50, а еще два из топ-10 не рухнули лишь благодаря печатному станку ЦБ, российские власти озаботились тем, чтобы ужесточить ответственность для недобросовестных банкиров и отрезать им пути бегства из страны, пишет finanz.ru.

Банковская система РФ - это "потемкинская деревня", где фиктивные активы и кредитование фирм-пустышек превратилось в отдельную отрасль бизнеса, жаловался в интервью Reuters в марте зампред центробанка Василий Поздышев.

При этом банкиры, которые "пылесосят" вклады, а затем выводят их за рубеж, как правило избегают наказания, скрываясь за пределами РФ.

Чтобы этого не происходило центробанк готовит законопроект, который ограничит выезд за границу недобросовестных банкиров.

Речь идет как о собственниках банков, так и об их топ-менеджерах. Те же поправки затронут руководителей и владельцев негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Законопроект уже получил концептуальное одобрение в Минэкономразвития.

В ЦБ ТАСС подтвердили разработку закона, уточнив, что он коснется "недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и некредитных финансовых организаций". Критерии недобросовестности регулятор не назвал.

Проект закона готовится уже больше года - впервые о его необходимости в сентябре 2016-го заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

С тех пор состоялся еще по крайней мере один случай бегства крупного банкира из России. председатель совета директоров банка "Пересвет" Александр Швец перестал выходить на работу в октябре прошлого года - на следующий день после того, как международное рейтинговое агентство Fitch сообщило в отчете, что принадлежавший Русской православной церкви банк выдал половину своего капитала, или 15 млрд рублей компаниям, которые по косвенным признакам являются пустышкам, то есть не имеют реальных активов и не ведут какой-либо деятельности.

Розыски Швеца ничего не дали, и его местонахождение с тех пор остается неизвестным.

В направлении Лондона Россию покинули акционеры лопнувшего банка "Траст" Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев. В апреле в Монако был задержан бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов.

По некоторым данным, в Южную Африку уехал бывший владелец рухнувшего "Российского кредита" Анатолий Мотылев, в Сингапур - основатель группы "Лайф" Сергей Леонтьев.

С начала 2014 года на поддержку российской банковской системы государство потратило 3,2 триллиона рублей. Деньги поступали в виде прямых вливаний в капитал, выдавались банкирам на оздоровление других проблемных банков и текли рекой в фонд страхования вкладов, пополнение которого почти полностью легло на печатный станок ЦБ.

Для спасения "Открытия" потребуется еще триллион рублей - на такую сумму ЦБ открыл банку кредитную линию, сообщил Михаил Задорнов, который возглавит "Открытие" после того, как его оценку и расчистку завершит временная администрация. Бинбанк потребует вливаний еще на 250-400 млрд рублей.

Все эти средства - чистая денежная эмиссия, то есть покрываются за счет печатного станка. В результате "через инфляционный налог за спасение частных банков заплатят все россияне", - говорит директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.