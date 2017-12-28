«В костеле, где крестили Янку Купалу, все мессы идут на белорусском» 3 28.12.2017, 12:10

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Католический Костел стал одним из оплотов патриотизма в Беларуси.

Журналисты krynica.info поговорили про уходящий 2017 год, который был полон различных культурных и духовных юбилеев, с ксендзом Юрием Быковым, который служит в Радошковичах в костеле Святой Троицы.

— Как Вы оцениваете значимость этого юбилейного года?

— Франциск Скорина принес святое Божие слово для народа на его языке. Печатная книга на белорусском языке появилась одной из первых в мире. Сколько будет существовать Беларусь, это событие всегда будет важным. Благодаря Франциску Скорину, мы были внесены в реестр самых сильных народов, которые быстро перевели и издали святое слово на своем языке. Приятно то, что Православная Церковь и Католическая Церковь выдали Евангелие на белорусском языке в этом году.

— В этом году при костеле Вы устраивали духовно-литературный фестиваль к 135-летию Янки Купалы, всем миром читали его стихи.

— Мы хотели показать участникам нашего Купаловского фестиваля христианскую тематику поэта. Я понял, что Янка Купала даже в самые тяжелые для него годы, когда он чувствовал коммунистический прессинг, все равно черпал много тем из Библии. Стихи его насыщены различными библейскими моментами, фразами и цитатами. Очень много в произведениях Купалы христианского. Купалу не дали до конца себя раскрыть в ужасных условиях той системы, но он в любой способ отстаивал все белорусское, духовное, и, можем говорить, Божие. Поэтому мы и проводим при храме Купаловский фестиваль и советуем всем изучать и ценить творчество Янки Купалы.

Безусловно, эту тему можно было бы раскрыть более полно на занятиях и лекциях в школе и вузе. Следует, чтобы в учебных заведениях присутствовала эта тема, и тогда она будет привлекать внимание учеников и студентов. Неинтересно и скучно, когда мы учим литературу только по параграфам. В общем, без гуманитарных знаний невозможно стать интеллигентной личностью.

— Сегодня Католическая Церковь — это один из институтов, поднимающих на высокий уровень в государстве и в сознании человека белорусский язык. Как Вы чувствуете свою роль в этом процессе?

— В моем приходе эта роль выполнена на 100%. В костеле Святой Троицы, где крестили Янку Купалу, каждый день литургия звучит на белорусском языке, все богослужения и мессы проходят исключительно на родном языке. Работает воскресная школа. Бог каждому народу дал свой язык. И неуважение Божьих даров — это грех. Мы должны быть самими собой, ценить свой язык и не клеиться к своим соседям. Мы должны жить с белорусским языком, общаться и пользоваться им.

— Вы работали журналистом в «Белтелерадиокомпании», вели католическое направление программы «Існасць». Продолжаете еще работать в этой области?

— Сейчас я выполняю только священнические обязанности. Духовная степень служения — самая высокая. Где бы человек ни искал своих путей, как говорил святой Августин, пока в Боге не успокоится душа, она не найдет покоя. И когда мы приходим к Богу, мы находим настоящий покой для души. Тогда совсем по-другому смотришь на все проблемы, которые есть в жизни. Через призму Божьих заповедей все выглядит по-другому. Поэтому я решил реализовать себя в Божьем деле. В Радошковичах служу уже третий год, до этого 10 лет служил в Бобруйске, 1 год в Могилеве. Полноту жизни вижу в сочетании духовных и культурных дел. Что касается христианства, белорусского языка и культуры — все это можно сочетать.