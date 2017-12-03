Против автомобилистов ввели «драконовские» пошлины 49 3.12.2017, 8:15

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Источник: caricatura.ru

Когда белорусские автомобилисты начнут перекрывать дороги?

Беларусь – транзитное государство. Логика подсказывает, что чем больше в такой стране транспортных средств и либеральнее законы по их приобретению и использованию – тем лучше для развития экономики.

Так ли обстоят дела в Беларуси? Или наоборот, власти предпочитает жить одним днем и сиюминутно наживаться на автомобилистах?

На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба.

- В последнее время среди автомобилистов становится все более оживленной дискуссия о том, нужно ли привязывать дорожный налог к техосмотру или же это должен быть отдельный ежемесячный платеж. А какое у вас мнение по этому вопросу?

- Я считаю, что для жителей Беларуси не должно быть никакого дорожного налога. Давайте подумаем – зачем он нужен? Средства от дорожного налога идут на строительство и содержание автодорог. В передовых странах этот налог уже включен в цены на бензин или дизельное топливо. Это решает все транспортные проблемы. Думаю, и у нас должно быть сделано то же самое.

Если же по каким-то причинам не отменять этот налог полностью, то однозначно, что он должен быть завязан не на технические характеристики автомобиля, объем двигателя – а на пробег, на то, сколько бензина наездил владелец автомобиля.

При белорусской системе под налоговый удар попадают самые незащищенные группы населения – например, пенсионеры. Пенсия у них маленькая, ездят они немного – а налог платят такой же, как и те, кто каждый день «на колесах». Это как минимум несправедливо.

Поэтому разумнее всего было бы упразднить дорожный налог, «растворив» его в стоимости бензина. Кто больше ездит по дорогам – тот будет и больше всего участвовать в их ремонте и строительстве.

- Соответствует ли белорусская система автомобильных пошлин – растаможка авто, дорожный налог, страхование авто – транзитному географическому статусу страны?

- Однозначно, эту систему затрат на обслуживание авто надо максимально упрощать.

Возьмем базовый момент: чтобы ввезти в Беларусь автомобиль с Запада, нужно заплатить страшную пошлину для растаможки. Это несколько тысяч долларов.

Спрашивается: зачем приравняли белорусские таможенные пошлины к российским? Зачем пошли на поводу у соседей? Россиянам пошлины нужны, чтобы защищать свой автозавод в Тольятти? Почему тогда белорусы должны переплачивать, получая и без того более низкие зарплаты?

Эти драконовские пошлины – удар по будущему белорусских автовладельцев. Самое важное для нас, как для транзитной страны – вернуться к тем таможенным пошлинам на авто, которые были до скачка в 2011 году. Автомобиль снова должен стать доступным.

- К северу от Беларуси, в 180 километрах от Минска, находится автомобильный клондайк – Литва с ее знаменитыми авторынками в Вильнюсе и Каунасе. Почему белорусы для экономии должны ездить за запчастями и шинами в Литву? Почему у нас нет таких цен на расходники?

- Это – визитная карточка нашей экономики в целом, не только той части рынка, которой интересуются владельцы авто. Неестественная дороговизна касается в нашей стране всего. Уже стало притчей во языцех, что белорусы массово едут за покупками в Литву, Польшу, Украину и даже в Россию.

Это общее следствие низкой эффективности экономики. Если в стране все дорого, а зарплаты ниже, чем у соседей – это говорит об «умении» управлять экономикой в целом.

Конкретно для автомобилистов ситуация не исправится – нужно реформировать все в комплексе. Возьмем те же лекарства: в Польше и Литве цены на них значительно ниже. Даже министр здравоохранения вынужден был признать этот факт. Но, как обычно, дальше разговоров дело не пошло. И белорусы по-прежнему едут за медикаментами в Польшу, где они в 1,5-2 раза дешевле.

- Недавно руководитель «Мотовело» Николай Ладутько предложил ввести утилизационный сбор для велосипедов и мотоциклов. Как вы это прокомментируете?

- Здесь мы видим рождение очередного белорусского «ноу-хау». Зачем Ладутько нужно было выступать с таким заявлением – я как экономист понять не могу.

Конечно, он пытается реанимировать «Мотовело», которое не выдерживает конкуренции с продукцией из Китая и России, но введение нового сбора, наоборот, повредит этой цели, повысит цену на продукцию. Ладутько следовало бы «плясать от противного» - искать метод, как удешевить свои велосипеды.

Посмотрите на страны за западной границей Беларуси: вся Европа пересаживается на велотранспорт. В Германии все города заставлены велосипедами, особенно в центре. Для них оборудуют специальные стоянки, развивают инфраструктуру.

Это инвестиции в здоровье нации, экологию, в комфортную жизнь больших городов. У нас же – все наоборот, придумывают новый сбор для велосипедистов.

Мягко говоря, Ладутько не подумал перед тем, какое такое сказать: велосипеды надо удешевлять и делать как можно доступнее. А «Мотовело» лучше либо поискать нормального инвестора, либо перепрофилироваться и закрыться.

- Новые «сюрпризы» для белорусских водителей от той же ГАИ появляются с завидной регулярностью. А что хорошего они могли бы сделать, чтобы облегчить жизнь автолюбителям?

- Учитывая, что скоро время праздников, ГАИ тоже могли бы сделать нашим водителям подарок. Можно, конечно, и как-то штрафы снизить. Но главное – выйти из засады, перейти от «засадного» принципа к принципу патрулирования, как это делается в развитых странах. Там я редко видел, чтобы ГАИ устаивало где-то засады – просто патрулирует между городами по шоссе. Пусть бы и наши сделали подарок себе и водителям, вместо того, чтобы стоять зимой на морозе.

По-моему, нужно вообще автоматизировать работу ГАИ. Конечно, многие нарекают на фотоловушки и приходящие от них «письма счастья». Но тут не стоит обижаться – надо просто соблюдать скоростной режим. Если будет автоматика – станут дисциплинированнее и ГАИ, и водители.