Пикет против дедовщины наделал шуму в Миорах 3.12.2017, 12:54

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Запретить пикет напрямую власти не смогли и придумали «квест».

На заявку активистов ОГП в Миорах получен отказ, пикет «Стоп дедовщина - в армии и стране!» власти провести не разрешили. Объяснили это отсутствием договоров с милицией, медиками и ЖКХ, сообщает сайт westki.info.

Кроме того, заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Т.О. Стельмачонок заявила активисту ОГП Сергею Васильеву, что в центре города на пл. Павших борцов они не могут запрашивать пикет, хотя все официальные праздники и мероприятия проходят там.

А негосударственные мероприятия в Миорах могут проводиться только в двух местах – на полуострове и на стадионе.

По поводу договора с милицией, который требуют районные власти для проведения пикета, Сергей Васильев поговорил с начальником Миорского РОВД подполковником Потапенко. По его словам, договор этот надо заключать даже не с местной милицией, а с Витебской, причем расценки — от 17 руб. в час на человека и к тому же зависят от звания «охраняющих».