Пена на дне: Как устроена минская «элита» 13 3.12.2017, 14:59

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ФОто: relax.by

Наша «элита» сегодня – это выскочки, которые сами себя короновали.

Белорусы спорят, кто самый модный блогер, чей фейсбук интереснее читать, кто является частью богемы, а кому до нее еще расти и расти.

Сайт kyky решил узнать, что из себя представляет минская элита и как в нее попасть.

А кому задавать этот вопрос, если не человеку, который по работе является инсайдером на всех светских тусовках?

Музыкальный продюсер и организатор выставок живописи Инна Радаева сразу начала с того, что провела четкую грань между настоящей богемой и «пеной дней».

Выскочки на виду, элита в тени

В Беларуси понятие богемы несколько отличается от данного понятия в других развитых странах. Согласно одной из теорий, общество делится на две группы: меньшинство, принадлежащее к элите, и большинство, которым эта элита управляет. В элитную группу входят абсолютно разные люди. Это могут быть управленцы, олигархи, аристократы. Если привести доступные примеры: династия олигархов Ротшильдов, или, к примеру, Рокфеллеров, европейская аристократия и так далее. Люди, обладающие властью и управляющие остальным обществом, на самом деле зачастую находятся в тени. Частью элиты являются и люди искусства и культуры, художники, музыканты, писатели etc.

В Беларуси все несколько смешалось. Наша элита сегодня – это выскочки, которые сами себя короновали. В то же время настоящая элита – те, кто по праву принадлежит к сливкам общества, – ведут себя очень скромно. Если говорить о людях с высоким уровнем заработка, то, как правило, в силу того, что «большие деньги» любят тишину, фамилии богатых и влиятельных людей не на слуху, и сами они не на виду. Деятелей искусства и культуры можно встретить на каких-то мероприятиях и приемах, но для широкой общественности имена и фамилии этих людей могут быть почти неизвестны. Почему? Это пробел нашего общества, что люди, которые делают нечто важное и ценное, остаются в тени. Искренне удивляет, что очень много культурно-значимых и интересных мероприятий крайне скудно освещаются в СМИ. Недавно, например, Союз дизайнеров делал прекрасную выставку, на которой я не видела ни одного журналиста, ни одной камеры от наших телеканалов. СМИ очень вяло и неинтересно освещают действительно знаковые события, не пытаются популяризировать культурные мероприятия. И в то же время все взоры устремлены на абсолютно попсовые мероприятия, СМИ бодренько освещают ту же «премию номер один», хотя все происходящее там фальшиво и создано искусственно.

Поэтому сегодня понятие «тусовка» разделено на тех, кто истинно ею является, но не так популярен среди широких масс, и на тех, кого я называю пеной. Люди, искусственно создающие ажиотаж вокруг своих персон, по сути, являясь пустышками. Истинная элита сегодня – это такие личности, как Владимир Цеслер, Дмитрий Сурский, Татьяна Гардашникова, Василий Пешкун, Анна Силивончик, Анна Чистосердова, Дмитрий Попов, Ольга Клип, все ребята, работающие в Центре Современного Искусства и галереях живописи. Среди спортсменов это замечательная семья Мирных, семья Натальи Пальчевской и Сергея Штанюка, семья Гришиных, Мелита Станюта. В общем-то в любой творческой среде, будь то театр, кино, живопись, фотография, дизайн, музыка, есть совершенно замечательные, яркие и интересные личности – и фамилий, безусловно, больше. Есть люди, которые умеют грамотно использовать «пенную» тусовку и делают себе карьеру, как, например, ведущий Андрей Бонд. Много талантливых людей, которые остаются в творческих профессиях «за кадром», но выполняют сложную техническую работу, и общаться с ними – одно удовольствие.

Если провести жирную линию между псевдо-звездами и настоящими личностями, минская элита – это люди которые, прежде всего, профессионалы своего дела в любой сфере. Критерий истиной тусовки – это умение зарабатывать деньги, вкладывать их в себя, вкладывать их во что-то помимо своего бизнеса (меценатство и благотворительность) и, исходя из этого, организовывать яркие события – по сути, прописывать культурные коды. Но, к сожалению, на виду сейчас совершенно другие люди, которые из себя ничего не представляют.

Тусовка сегодня – это какой-то блогер, мало понимающий в теме, которую пытается за собой застолбить на правах эксперта, это коуч (модное нынче занятие) и модная дива, которая понимает в моде, как моя кошка в ядерной физике.

Эта пена забивает истинную элиту: кажется, что все эти блогеры, коучи создают и двигают нашу страну к каким-то инновациям, культурным революциям и важным мероприятиям. Только это не так. Просто эта пена использует современные инструменты самопиара, заполняя собой эфир, отчего кажется, что человек и правда делает какие-то важные вещи. В итоге общественность реагирует на данных субъектов, формируется модность персоны, и остальные просто подтягиваются за ней.

Стать «богемой» как никогда легко

Это абсолютно новая волна, взрощенная эпохой интернета. В конце 80-х начале 90-х была совершенно иная тусовка – тогда это были бандиты, фарцовщики, валютные проститутки с одной стороны, и андеграундные творческие и около творческие персонажи, так называемая «Система» с другой. Многие из них были людьми с хорошим образованием, но перестройка требовала нового движения, нужно было крутиться, времена были злые, и людям стало на время не до пафосной презентации. Они зарабатывали деньги, и уже к середине 90-х те, кто не умер, устроили свою жизнь. Многие уехали жить заграницу. А те, кто остался здесь, сегодня или не светятся вовсе, или уже совершенно в другом качестве.

Сейчас «богема» – это «интернетчики». Любое событие напоказ: в модном месте поел, тут подкачался, на Ибицу слетал, на fashion-показе отметился – таким образом ты транслируешь в социальных сетях, в инстаграме, что ты модный, – соответственно, ты становишься «свой». Так происходит формирование взглядов. Быть состоятельным и состоявшимся, быть интеллектуалом, не обязательно. Главное – следовать модным траекториям и засветиться в светской хронике на Relax.

Попасть в «тусовку» весьма просто. Сейчас обращают внимание на то, как ты себя позиционируешь. Известный психолог, певица, пиар-менеджер – выбирай «профессию» и транслируй ее обществу. При этом никто не будет знать, что ты снимаешь квартиру с подругой и маникюр вы делаете друг другу. Главное – это красивая поза, а что внутри, мало кого волнует. Приемы банальны – достаточно придумать себе имидж и четко ему следовать. Можно, конечно, найти любовника, который тебя представит «богеме», но ты попробуй его найти. Мужчины в нашей стране на вес золота, особенно те, которые действительно являются успешными бизнесменами.

Кстати, мужчинам попасть в тусовку гораздо проще, чем женщинам. Мужиков настолько катастрофически не хватает, что достаточно подсмотреть в каком-нибудь журнале модный лук, применить его на себя – и ты уже «свой».

Если ты не обладаешь красивой профессией, а быть богемой очень хочется, необходимо найти точки соприкосновения с теми, кто больше на слуху. Отыскать способ подружиться, например, предложить свои услуги (а любовь к бесплатному сервису среди местных «зорак» никто не отменял), потом появиться пару раз на мероприятии, не забывая сфотографироваться с бокалом шампанского, отметиться в социальной сети... Все – тебя увидели, заметили, приняли за «свою». При этом ты можешь быть специалистом низкого уровня, но если ты на слуху, ты уже как бы популярна. И неважно, делаешь ты брови и педикюр или снимаешь откровенные фотосессии. Быстрого результата можно достичь вовсе не по причине высокого профессионализма, а потому что кто-то засветился в «светском обществе».

ЗОЖ, «Гранд кафе» и дом в Дроздах. Вехи элитарной жизни

«Тусовка» сама себе придумывает тренды и им следует, за ними эти тренды копируют другие, отчего и возникает привязка к богеме. Тут достаточно повторять модные фишки, становясь тем самым частью «элиты».

Обязательная отдельная графа популярности – это наличие инстаграма. Главное – проставить нужные хэштеги: instagirl, beauty, instalook, fashion – и все, ты человек! Они живут с оглядкой на других и в обязательном порядке повторяют за другими их образ жизни. Как правило, у них даже фотографии одинаковые, тусовщики копируют друг друга, подражая позам и выражению лиц.

Места отдыха выбираются все еще с оглядкой на Москву, Ибицу, и Мальдивы. Даже в России уже стали популярны виды экстремального отдыха – наши тут же пытаются это повторить, хотя пока не готовы скакать по дикой Африке и нетуристическим местам без удобств и комфорта. Поэтому они просто делают вид, что побывали в экзотических странах, познав якобы нетривиальный вид отдыха.

Модные места проживания – Дрозды, Маяк, частные коттеджные поселки вроде Боровлян. В общем, чистая зеленая зона не в центре – это для тех, кто может себе позволить купить дорогостоящее жилье. Остальные очень хотят туда попасть, не особо задумываясь, насколько удобно проживать в том или ином модном месте.

ЗОЖ и веганство стали еще одной вехой популярности. Нынче модно публиковать фото из спортзала, до одури обсуждая способы подкачивания попы. И наплевать, что подобные вещи подходят, скорее, для разговоров с друзьями и подружками, но никак не со всем белым светом. ЗОЖ выставляют в качестве некого личного плюса по жизни.

Еще один способ быть «своим» – это посещение модных ресторанов и мест. Сходил, сфотографировался, поставил хэштег. Гранд-кафе, Хилтон, Бистро де люкс, Винный шкаф, Курилка, да и вся Зыбицкая популярны среди «элиты». Работает простое правило: ты ходишь в модные места – ты модный тусовщик. Со стороны смешно, но для многих это единственный способ заявить о себе: мол, я тоже часть великосветского общества. Главное – понты.

Поймите, настоящая богема не следует «модным веяниям». Эти люди придерживаются того, что у каждого человека свой стиль.

Что носить, куда ездить, куда ходить – выбор делается исключительно из внутренних предпочтений. Кто-то отдыхает, путешествуя автостопом с рюкзаком за спиной, а кто-то выбирает all inclusive. Они не впадают в веганство, потому что это тренд, а становятся вегетарианцами лишь исходя из мировоззрения. Они повесят живопись на стену не потому, что это модно, а потому что это по душе. Говорят на беларуском языке, следуя внутренней идентичности, а не потому что пошла волна любить все родное в робкой попытке выделиться, мол, мы модные, но не как все. Они бывают на той же Зыбицкой – почему нет? Просто не преподносят посещение модного бара как незаурядное событие. Эти люди не поклонники шаблонов – отсюда широта взглядов, наличие глубокого внутреннего мира и знаний, которые выходят за рамки поп-культуры.

Как проходят мероприятия в «тусовке»

Как проходят светские тусовки: сами себе придумали, сами себя развлекли, сами себя попиарили, поели, попили, похвалили и в обязательном порядке все это запечатлели на камеру. Удача – если ты попал в светскую хронику, и твое лицо висит в фотоотчетах. В принципе, это ничем не отличается от московских тусовок. Разница только в том, что там богато. У них другие бюджеты, поэтому все происходит интереснее и элегантнее. Там работают профессионалы, которые развлекают красиво. У нас почти все происходит местечково, потому что дотянуться до московской презентации не выходит.

Яркий пример – модные показы. Беларуская неделя моды – знаковое мероприятие для страны, потому что помогает молодым и талантливым дизайнерам заявить о себе. Но в итоге все упирается в усредненную бедность, и сделать мероприятие на должном уровне не получается. Многие отказываются участвовать в fashion-показах, потому что это трудно. Необходимо заплатить взнос за участие в показе, сделать коллекцию, заплатить моделям, обувщикам, визажистам. Так происходит везде, не только у нас. Но только в Беларуси дизайнеру потом очень тяжело отбить вложение в неделю моды. Тем более, отдачи как таковой не будет, потому что 90 процентов посетителей BFW – это та самая пена, которая пришла потусоваться и сфотографироваться, поставив геотег. Покупать вещи из дизайнерской коллекции они не станут, и сделают это лишь в том случае, если кто-то из известных лиц приобретет вещь дизайнера. Все просто: если несколько «модных» див покупают себе сумки Панаскина, то и остальные поступают так же. Сумки даже могут им не нравиться, но если в «тусовке» это модно, то они это покупают с радостным блеском в глазах. Срабатывает иллюзия сопричастности.

Тусовки происходят по одной схеме: где все, там и ты. Да, топовые мероприятия посещает и настоящая элита. Разница лишь в том, что им не приходиться притворяться и изображать из себя звезд, им достаточно быть собой. К тому же время все расставляет на свои места. Рано или поздно все равно выявляется: ты действительно крутой блогер или заурядность.

Все проходит. Особенно хайп

Как правило, популярность быстро заканчивается. Если ты плох в своей работе, ты становишься песней-однодневкой, которую покрутят пару недель и забудут после появления нового хита. Можно кричать о том, что ты крутой блогер, но показателем успеха будет твоя востребованность, и, как следствие, оплата твоего труда с последующим высоким заработком. Никто не станет платить за плохую работу. Безусловно, есть люди, не ориентированные на коммерцию, но если ты делаешь свое дело, повышая профессиональный уровень, рано или поздно тебя заметят. Ну а тут мы часто наблюдаем как раз глупых, нагловатых личностей, которые не самосовершенствуются и при этом постоянно хайпят, используя шумиху как способ продвижения своей личности, вместо того, чтобы расти профессионально и работать. Им проще применять инструменты троллинга как возможность крикнуть о себе в пространство, чем сделать наконец что-то умное.

Проблема этих людей в том, что они неправильно относятся к деньгам. Деньги – это всего лишь степень твоей свободы. Им же деньги нужны, чтобы пустить пыль в глаза окружающим, «понтануться». Они настолько зациклены на вопросе, как заработать, чтобы приблизиться к элите, которая может позволить себе дорогие рестораны и частные самолеты, что пытаются пролезть, где только можно. В инстаграме, в фейсбуке, на мероприятиях они создают искусственный образ собственной жизни, а в итоге остаются на уровне клоунов, не продвигаясь выше ни на шаг.

Таких людей становится жалко, хочется сказать: «Остановись ты хоть на секунду». Ведь есть возможности не остаться пустышкой, просто историю, которую ты сам себе придумал, нужно чем-то подтверждать. Например, если ты модный блогер – необходимо досконально изучить тему и выдать классный пост. И так в любой профессии. Взять паузу и предъявить, наконец, качественный продукт, а не скакать везде и всюду, превращаясь в пену.

В Москве есть такое понятие, как светская львица. Для них это настоящая профессия, к которой они относятся серьезно. Они четко знают, на какие мероприятия нужно сходить, а какие проигнорировать. В абы какое место они не пойдут. Светские дамы умеют себя вести, разговаривать с разными людьми и поддерживать разные темы. Это, по-своему, честный труд и четкое понимание, как быть светской львицей и не быть при этом везде. Это вопрос о том, как правильно понимать что надеть, как заработать, с кем тусоваться, а с кем нет.

Как стать своим среди настоящей элиты

Необходимо растить в себе человека от начала до конца. Читать, самообразовываться, быть личностью, работать над собой – тогда этот мир тебя примет. Ты просто станешь интересен за счет своей работы или сам по себе, потому что с тобой есть, о чем поговорить. Круг твоих интересов не ограничивается модными местами и фотографиями из инстаграма да бесконечными постами в фейсбуке. Ты не пытаешься подражать известным личностям, неловко копируя то, что тебе не идет. Сейчас наблюдаю тенденцию, когда некоторые дамочки пытаются походить на Анну Бонд. Но то, что органично ей, увы, совершено не подходит другим и выглядит просто вульгарно. Не стоит заигрываться в пафос, следовать дурновкусию – надо искать свое, расширять собственный кругозор и сознание. Да, этот путь сложнее, чем запрыгнуть в пенную тусовку, учитывая, что на слуху у общественности именно она, а не настоящие важные события и люди, их создающие. Тут, кстати, в отличие от псевдоэлиты, возраст не имеет значения. Полно умниц среди людей 30+, и полно их среди молодежи чуть старше 18 лет. Вопрос лишь во внутренних приоритетах, воспитании и понимании, чего ты на самом деле хочешь: быть или казаться.