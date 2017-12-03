Можно ли физлицу вернуть НДС при покупке автомобиля у юрлица? 1 3.12.2017, 17:51

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Из-за большого количества налогов и госпошлин белорусские автомобилисты ищут самые разные способы, чтобы сэкономить.

В нашей стране количество налогов и госпошлин для автомобилистов давно вызывает их недовольство, поэтому, если есть способ сэкономить, люди с удовольствием готовы им воспользоваться.

Приобретая какую-либо продукцию, покупатели часто видят в каталоге две колонки с ценами: с указанием НДС и без него. Необходимость уплаты этого налога сомнению не подвергается, поэтому мы безоговорочно платим по более высокой ставке. Почему так и есть ли законная возможность избавить себя от лишних трат? Может ли физическое лицо приобрести автомобиль по стоимости "без НДС" или вернуть его, каким образом это происходит - с таким вопросом в редакцию abw.by обратился читатель:

"Здравствуйте, на вашем сайте была размещена статья, в которой говорилось, что при покупке у дилера автомобиля с пробегом, выкупленного у юридического лица, есть возможность вернуть налог на добавленную стоимость в размере 20%. Я хотел бы купить трактор МТЗ-892, цена указана с НДС и без него. Есть возможность купить без НДС или в последующем вернуть его? А если есть возможность, то кто может это сделать, физлицо или только юрлицо? Каким образом это будет происходить?"

За комментарием мы обратились в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Налог на добавленную стоимость (НДС) - это один из самых распространенных косвенных налогов (иначе - налогов на потребление). Его суть состоит в добавлении к цене при продаже определенного процента налога. Этот налог уплачивается покупателем продавцу, а тот переводит его в бюджет государства. Взимается в большинстве государств мира. Поскольку налог относится к категории косвенных, то по умолчанию включается в стоимость практически любого товара или услуги.

"Физическое лицо не может рассчитывать на возврат НДС при приобретении автомобиля. Цена реализации имущества продавцом (плательщиком НДС) включает в себя налог на добавленную стоимость независимо от того, кто это имущество приобретает, поэтому физическому лицу следует ориентироваться на цену с НДС.

Если же автомобиль у продавца (плательщика НДС) приобретает юридическое лицо, то сумма НДС, предъявленная продавцом в первичном учетном документе и электронном счете-фактуре, уменьшает у покупателя (плательщика НДС) сумму НДС, исчисленную им по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, - иными словами, принимается покупателем к вычету. Сумма НДС (либо ее остаток) по приобретенному автомобилю, не принятая к вычету по состоянию на 1 января, может быть возвращена покупателю в особом порядке.

Порядок осуществления налоговых вычетов НДС, в том числе особенности налоговых вычетов НДС по приобретенным основным средствам (в том числе автомобилям), установлен статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе МНС РБ.