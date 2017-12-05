Пять фактов о новой клинике Лукашенко за €100 миллионов 26 5.12.2017, 10:50

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Как выглядит VIP-клиника для чиновников на фоне других медучреждений.

Строительство Республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах подходит к концу. Еще чуть-чуть — и он распахнет свои двери перед высокопоставленными посетителями. Чтобы сдать элитную больницу к Новому году, с других объектов перекидывают миллионы долларов.

«Cалідарнасць» собрала 5 фактов про это уникальный во всех смыслах объект и сравнила его с другими медучреждениями страны.

Факт 1. Указ о стройке в Ждановичах Лукашенко подписал в 2015 г., клинику в микрорайоне Северный запланироли в 2010-м, строить не начали до сих пор.

«Небольшой компактный центр», как охарактеризовал его в начале строительства Александр Лукашенко, вырос буквально на глазах. Понадобилось всего два года, чтобы это «скромное» здание площадью 18 000 м2 готово было принять своих первых посетителей. Сдача больницы намечена на 31 декабря.

А вот с другими стройками у нас дело обстоит не так бодро. Количество больниц в Минске остается неизменным уже тридцать лет, с 1987 года в столице не появилось НИ ОДНОЙ новой клиники. Лишь 2-я городская больница переехала в новые корпуса.

Еще в 2010 году в микрорайоне Северный было запланировано строительство новой больницы для города. Разработан архитектурный проект. Но стройка до сих пор так и не началось.

Факт 2. Лукашенковскую клинику возвели за два года, больницу в Миорах не могут достроить 25 лет.

Бодрой стройке в Ждановичах очень сильно могли бы позавидовать жители Миор, которые ждут новую больницу уже 25 лет. Недостроенный корпус районной больницы много лет возвышается на окраине города. Несколько раз строительство возобновлялось и прекращалось. Причина — нехватка денег в районном бюджете.

Сейчас отделения больницы в Миорах — а это 11 зданий — разбросаны по всему городу. Некоторые из них — ровесники века, как, например, здание родильного отделения, где нет даже операционных и реанимации и только один санузел.

Еще один долгострой — городская больница имени Семашко в Орше. Сроки сдачи 10-этажного здания переносили несколько раз. Стройку, начатую в 2012 году, несколько раз консервировали.

Факт 3. Возведение лукашенковской клиники обошлось в 100 млн евро, реконструкция 9-й больницы в Минске — в 10 млн. рублей.

Еще перед началом стройки было заявлено, что «небольшой компактный центр» в Ждановичах обойдется в 100 млн. евро. Чтобы сравнить, много это или мало, достаточно взглянуть, сколько тратиться на строительные работы других медицинских объектов.

Известно, например, что реконструкция главного корпуса 9-й городской клинической больницы с пристройкой кардиохирургического оперблока и блока трансплантации стволовых клеток обойдутся городу в 4 млн бюджетных и 6,84 млн кредитных рублей. Реконструкция 11-й городской клинической больницы со строительством нового корпуса — в 15 млн рублей, сообщают naviny.by.

Факт 4. Лукашенковскую клинику строили за счет бюджета, на больницу в Гомеле попросили скинуться граждан.

Как это обычно случается со «скромными лукашенковскими объектами», деньги на них быстро заканчиваются. Уже в ноябре 2014 года стало известно, что строителей клиники дополнительно простимулируют. А потом еще. И еще. Заметим, что средства находятся сразу и без вопросов. Естественно, в бюджете.

В отличие, например, от Гомельской областной детской больницы. Долгое время денег на ее строительство попросту не хватало. В результате было объявлено, что строить больницу будут по принципу «с миру по нитке». На сайте Минздрава по-прежнему висит сообщение о «сборе средств для детской больницы» в Гомеле.

Лукашенко даже лично призывал население сброситься.

— Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет, — заявил он в июне 2016 года.

Благородно, не правда ли?

Факт 5. «Тут такая красота будет» — «Как такое возможно в XXI веке?»

Чтобы понять, насколько необходима новая больница в Гомеле, достаточно взглянуть на фотографии, которые вот уже много лет постят посетители старой клиники, задаваясь вопросом: «Как такое возможно в XXI веке?» Время от времени проблемы пытаются скрыть косметическим ремонтом, однако сделать его во всех отделениях средств не хватает. О медучреждениях в маленьких населенных пунктах говорить даже не приходится.

ем не менее власти решили, что больница для чиновников значительно нужнее детской больницы в Гомеле. На красоту не поскупились. Новая президентская клиника расположена в сосновом бору рядом с водохранилищем Дрозды. На участке площадью 12,14 га наводят последний марафет. Работники УП «Зеленстрой» уже высадили деревья и кусты. Осталось лишь навести лоск перед входом в здание и на подъезде к нему.

— Это далеко не все! Когда высадим все, что запланировал архитектор, — тут такая красота будет! — рассказала в интервью TUT.BY одна из работниц.

Можно не сомневаться, что красота для слуг народа в президентской больнице будет неописуемая. Ни чета той, которую можно наблюдать в больницах, где лечатся их хозяева.