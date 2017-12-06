Литва приступила к «плану Б» против Белорусской АЭС 6.12.2017, 15:59

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Представители ключевых министерств готовят комплексный ответ на исходящую от АЭС угрозу.

Представители литовских ведомств в начале декабря планируют обсудить подготовку к угрозам, исходящим от Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, в связи с тем, что фактическое положение показывает, что станция все же может быть построена, пишет деловая газета Verslo zinios (перевод – delfi.lt).

Советник премьера по вопросам международной политики Дейвидас Матулёнис сказал газете, что в обсуждении проблемы должны принять участие представители министерств энергетики, финансов, внутренних дел, иностранных дел, Обороны, По вопросам окружающей среды и ведомств, ответственных за радиационную безопасность.

Советник министра внутренних дел Каролис Вайткявичюс отмечает, что хотя Беларусь уверяет, что АЭС якобы будет безопасной, Литве следует быть готовой к разным сценариям.

"Наиболее актуальные вопросы - подготовка к защитным действиям, установленным специалистами по радиационной безопасности и здравоохранению, чтобы защитить население и свести к минимуму возможное воздействие случайных и обусловленных проявлений, вызванных ионизирующим излучением", - передал К. Вайткявичюс позицию министра Эймутиса Мисюнаса.

Агентство BNS в понедельник писало, что, согласно сообщению Министерства энергетики Беларуси, 2 декабря смонтирован корпус второго реактора БелАЭС.

Российская государственная корпорация ядерной энергетики "Росатом", которая строит первую атомную станцию в Беларуси, в июле сообщила, что обе реактора БелАЭС должны быть введены в эксплуатацию летом 2020 года.

Литва обвиняет Минск в том, что строительство БелАЭС недалеко от Вильнюса ведется с нарушением требований безопасности и международных обязательств.