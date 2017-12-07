Беларусь и Россия создадут олимпийскую сборную «союзного государства»? 20 7.12.2017, 17:35

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Депутат Госдумы РФ выступил с неоднозначным заявлением.

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комиссии Парламентского собрания России и Беларуси по информполитике Владимир Афонский не исключил, что на следующей Олимпиаде может выступить единая команда «союзного государства», состоящая из белорусских и российских спортсменов, пишет «Союзное Вече»:

- Что мы со стороны «союзного государства» можем сделать сейчас? С зимней Олимпиадой в Южной Корее — уже, увы, поздно. Мы можем сейчас выразить свое мнение и обратиться к МОК и к мировому спортивному сообществу с совместным заявлением от Союзного Государства о несправедливости вынесенного решения.

Следующая Олимпиада будет в Токио в 2020 году. Это время и ближайший год необходимо использовать для работы над ошибками. И, возможно, рассмотреть вероятность создания единой команды «союзного государства», юридически закрепив это право в международных спортивных организациях.