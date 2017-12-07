Главный нарколог Беларуси рассказал, как надо закусывать 30 7.12.2017, 20:55

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Иван Коноразов развенчал миф, что алкоголь нужно закусывать большим количеством еды.

В беседе с журналистами главный нарколог Минздрава Беларуси Иван Коноразов рассказал о современных методах профилактики и лечения алкогольной зависимости, передает БелТА.

– Миф, что употребление большого количества жирной, обогащенной белками и углеводами пищи приводит к уменьшению алкогольного опьянения или снижению негативных последствий, – уверен Коноразов. – И, наоборот, наносит еще больший вред организму человека.

По словам нарколога во время застолья жирная еда только увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Кроме того, чиновник Минздрава обратил внимание на то, что при злоупотреблении алкоголем у человека снижается чувство самосохранения. Из-за чего, как показывает статистика, после затяжных праздников резко возрастает количество госпитализаций с острыми панкреатитами и обострениями язвенной болезни. И призвал белорусов к умеренности.