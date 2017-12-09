Архитекторы и историки представили план застройки Осмоловки 7 9.12.2017, 15:01

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Сносить дома в одном из старейших районов Минска не нужно.

Почти год команда экспертов на общественных началах разрабатывала собственную концепцию освоения территории минской Осмоловки, которую представила сегодня.

Спойлер — удалось сохранить все жилые дома в обоих кварталах и при этом вписать в среду целый комплекс внушительных зданий, которые смогут заинтересовать потенциального инвестора. Теперь ответ за властями. The Village Беларусь первым публикует эскизные решения и комментарии специалистов, которые создавали проект.

Группа общественных организаций, специалистов и экспертов, наконец, готова представить свое видение будущего Осмоловки. Без сноса жилых домов, без проблемы расселения и компенсаций для 908 местных жителей, без возмущения общественности. Зато с заманчивой идеей государственно-частного партнерства. Его результатом может стать сохраненная и обновленная Осмоловка, где есть не только жилье, но и многочисленные общественные объекты.

Осмоловка — это два квартала площадью около 6 гектаров в границах улиц Коммунистической – Богдановича – Киселева – Куйбышева. Около 18 % площади внутри кварталов занимают два детских сада и бомбоубежище. На том, как эффективно использовать эту землю, и строится концепция освоения.

Эскизное решение застройки территории Осмоловки (автор — Елизавета Шиличева)

В разработке менеджмент-плана участвовали Молодежное общественное объединение «Гісторыка» (Татьяна Петрова, Павел Иваницкий), эксперты Клуба истории Минска (Иван Сацукевич, Вадим Зеленков), Общественная компания «Генплан — для минчан!» (Денис Кобрусев), архитекторы Елизавета Шиличева и Роман Забелло, Беларуское представительство ИКОМ — Международного объединения музеев (Татьяна Бембель), Социально-информационное учреждение «Городское развитие» (Андрей Езерин) и другие специалисты.

ЕЛИЗАВЕТА ШИЛИЧЕВА, архитектор, «Архитектурное бюро/35»

— Это мой дипломный проект в БНТУ. Я выбрала территорию Осмоловки, потому что недовольна исчезновением некоторых полюбившихся городу зданий и отсутствием целостного взгляда и стратегии развития территорий при их проектировании. Мне было интересно: можно ли как-то развивать город, сохраняя при этом старую застройку, наслаивая новую архитектуру и поднимая показатели плотности, чтобы они соответствовали современным реалиям?

Я рассмотрела эти два квартала в контексте всего района, сделала анализ качественных параметров городской среды. Например, один из них — эффективное землеиспользование. В районе есть много пустующих территорий — завод «Горизонт», троллейбусный парк. Кроме того, детские сады внутри самой Осмоловки занимают большое пространство в центре города — можно подумать о расформировании их в сады семейного типа, встроенные в застройку.

Планируемые общественные пространства на территории Осмоловки

Я старалась эту территорию освоить как можно большим количеством квадратных метров. Объемы на эскизе сочетают элитное жилье и общественные функции. Вся площадь первых этажей используется под объекты сферы обслуживания, которыми может пользоваться весь город. Плотность застройки, которая у меня получились, на 23 % проигрывает проекту «Минскградо». Но у меня сохраняется практически вся существующая застройка.

Максимальное количество этажей, которое здесь можно строить по историческому анализу — 5, плюс двухуровневый подземный паркинг. Это должна быть современная архитектура, но не та, где автор стремится показать, насколько он талантлив, а архитектура в контексте. Она должна быть фоновой, где эстетика будет в пропорциях объемов, разрезке окон и в современных натуральных материалах. Предельно важно, чтобы новая архитектура не пыталась имитировать исторический стиль.

ДЗЯНІС КОБРУСЕЎ, каардынатар грамадскай кампаніі «Генплан — для минчан!»

— Мэнэджмент-план паказвае бачанне грамадскіх арганізацый і мясцовай супольнасці Асмалоўкі наконт таго, як можа развівацца дадзеная тэрыторыя. Кіраванне аб’ектам, як яго захоўваць, як яго развіваць, якімі функцыямі насычаць. Наша задача — прэзентаваць канцэпцыю органам мясцовай улады і пралабіраваць, каб гэта канцэпцыя была прынятая і мы разам маглі працаваць і ўжо развіваць раён.

30 снежня 2015 года прыняты Закон «Аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве», які прадугледжвае магчымасць рабіць пагадненні паміж дзяржавай і прыватнымі юрыдычнымі асобамі — прадстаўнікамi бізнэса, міжнародных, валютных арганізацыяў. Калі ў дзяржавы няма грошай мадэрнізаваць Асмалоўку, то можна зрабіць дзяржаўна-прыватнае партнёрства, дзе ўнёскам дзяржавы будзе вырашэнне пытання з выдзяленнем зямлі дзіцячых садкоў і бомбасховішча. А ўнёскам прыватніка, пасля новага будаўніцтва і атрымання прыбытку, — правядзеннне рэканструкцыі тэрыторыі. То бок, капрамонт дамоў.

Знос 40 дамоў, перасяленне 908 чалавек — гэта вельмі затратна, і не кожны інвестар гэта пацягне. Калі гэта будзе рабіцца, як было па Трактарнаму пасёлку, за кошт горада — гэта вельмі затратна для бюджэта. У нашым выпадку трэба знесці толькі 2 дзіцячыя садкі, якія потым вяртаюцца ў складзе новай забудовы — і ніякага рассялення людзей. Дзяржава і бюджэт выйгрюць. Пры гэтым інвестар на пляцоўцы можа спакойна будаваць. Гэта ў любым выпадку жытло павышаных якасцяў у цэнтры горада, ціхім раёне, дзе будзе магчымасць прадаць па даволі добрым кошце кватэры і іншыя памяшканні.

Мэнэджмент-план ужо перададзены ў Камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва для азнаямлення. Па неафіцыйных каналах вядома, што ён ўжо трымаўся ў руках старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца.

На сёння гэта адзіная пакуль канцэпцыя аб тым, што рабіць з Асмалоўкай — іншай няма. Ёсць толькі ПДП на знос, які быў адхілены. ПДП пакуль пыліцца, і гэта працэс на гады. Летам на горадабудаўнiчым савеце было прынята і ўвашло ў пратакол рашэнне на правядзенне архітэктурнага конкурсу i даследаванняў стану будынкаў — і сёння гэтага нічога не робіцца.

ТАЦЦЯНА ПЯТРОВА, выканаўчы дырэктар Маладзёжнага грамадскага аб’яднання «Гісторыка»

— Такія планы раней патрабаваліся толькі для аб’ектаў, якія падаваліся ў Спіс ЮНЭСКА. Мы бралі патрабаванні і методыкі, распрацаваныя ЮНЭСКА. Асмалоўка — першы аб’ект, для якога ўзнікла неабходнасць дадаткова распрацаваць мэнэджмент-план для разгляду пытання аб уключэнні аб’екта ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі.

Сама ідэя — захаванне таго, што ёсць, насычэнне раёна шырэйшым сацыякультурным зместам і пераасэнсаванне тэрыторыі дзіцячых садкоў і бомбасховішча. Гэта тая адзіная пляма, якую можна аддаць на водкуп для будаўніцтва там і жылля, і грамадска-сацыяльных аб’ектаў — офісы, кавярні, прасторы, дзіцячыя садкі, якія зноў вяртаюцца на былое месца, але крыху ў іншым фармаце.

Таксама мы прапануем насычэнне кварталаў больш канцэптуальным культурным складнікам. Гэта ідэя Музея мінскага двара — гарадскога скансана (музея пад адкрытым небам), адраджэнне дваравой культуры, культа добрасуседства.

Место Омоловки среди других социокультурных объектов в районе между Большим театром и станцией метро “Площадь Победы”

Место Омоловки среди других социокультурных объектов в районе между Большим театром и станцией метро “Площадь Победы”

Хутчэй за ўсё нам давядзецца зноўку браць нашае дасье аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, прыкласці мэнэджмент-план i падаваць новую прапанову савету па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Мінгарвыканкаме. Зараз прыняцце рашэння аддаецца на водкуп горада па новаму Кодэксу аб культуры.

Мы лічым, што наш план эфектыўны. Калі ісці на поўны знос Асмалоўкі, мы губляем гістарычны і культурніцкі складнік, панарамныя моманты — і яшчэ эканоміка. Рассяліць жыхароў, даць кампенсацыю, знесці — не ведаю, які павінен прыйсці інвестар, каб і пабудаваць там яшчэ нешта новае, і адбіць гэта ўсё. А мы прапануем магчымасць і захаваць каштоўнае, і будавацца без рассялення і кампенсацый.

АНДРЕЙ ЭЗЕРИН, житель Осмоловки с 1997 года, участник проекта

— Я надеюсь на успех — а на что же еще надеяться? — и что это будет первый этап, с которого начнется реальная работа над Осмоловкой. Потому что все, что сейчас происходит, это разговоры — реальных изменений нет.

Это уникальная ситуация, что государство в лице Минкульта предложило общественной организации «Историка» (позже вокруг собрался целый консорциум) поднять огромный пласт работы. В соседних странах за подготовку подобных менеджмент-планов платят десятки тысяч евро. В нашем случае документ подготовлен полностью на волонтерских началах. Менеджмент-план может стать примером взаимодействия общественных организаций, местных жителей и государства. Теперь слово за государством.

Нам с самого начала приходилось выслушивать от самых разных людей: «Вы ничего не сможете поменять. Вы занимаетесь делом, которое бесперспективно. Ее все равно снесут, а вы просто тратите свое личное время». Так вот, какой бы ни был результат, в любом случае мы победим. Даже если менеджмент-план не примут, мы просто покажем, что можно работать над серьезными документами, объединяя усилия волонтеров. Если мы выиграем, будет выполнена задача максимум, и мы двинемся дальше. Я даже боюсь мечтать о том, сколько интересного и важного для городского развития можно будет сделать. Таких Осмоловок разбросано по стране очень много.

Наша технология очень простая — в одиночку ты не победишь. Единственный реальный путь — объединить заинтересованных. К нам за эти три года приходили, уходили люди — что естественно, это общественная работа. Но сейчас вокруг Осмоловки сложился достаточно профессиональный круг людей, которые могут решать сложные вопросы, а не только заниматься PR. Время PR для Осмоловки закончилось. Те, кого мы могли убедить в ее будущем, мы уже убедили. Нужно двигаться дальше.

Напомним, год тому на заседании Беларуской республиканской научно-методической рады при Минкультуры не было принято решения о присвоении Осмоловке статуса историко-культурной ценности. С другой стороны, не было и отказа по заявке — вместо этого ее предложили доработать, создав менеджмент-план.

Летом 2017 года на заседании градостроительного совета при Комитете архитектуры Мингорисполкома был отклонен и отправлен на доработку ПДП (план детальной планировки) территории.