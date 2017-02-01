Белоруска может получить медаль из-за дисквалификации легкоатлетки из РФ 1 1.02.2017, 19:47

Ольга Кучеренко

Фото: Reuters

В случае пересмотра результатов чемпионата мира 2017 года белоруска может рассчитывать на бронзу.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. Отсчет дисквалификации спортсменки начался с 17 декабря 2016 года, передает tut.by.

Также аннулированы все результаты спортсменки начиная с 28 августа 2011 года (даты забора положительной пробы на 13-м чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу), где Ольга Кучеренко завоевала серебряную награду (6,77 м).

Чемпионкой тогда стала американка Бриттни Риз (6,82), бронзовой медалисткой — Инета Радевича из Латвии (6,76), а четвертое место заняла белоруска Анастасия Мирончик-Иванова (6,74).

Причем тогда белоруске удался хороший прыжок, в районе 6,90 м, однако из-за касания песка волосами судьи зафиксировали более низкий результат.

По идее, после дисквалификации россиянки в случае пересмотра результатов ЧМ-2011 белоруска может рассчитывать на бронзу.

Анастасия Мирончик-Иванова

Фото: Дмитрий Москвин

Правда, в ноябре 2016-го было объявлено, что в результате перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012, где Мирончик-Иванова заняла 7-е место, в ее анализах обнаружен запрещенный дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

И этот факт может подвигнуть антидопинговые службы к перепроверке пробы белоруски с ЧМ-2011. К тому же с учетом допинг-прокола белоруски на Играх-2012 в

Международной федерации легкой атлетики при пересмотре результатов ЧМ-2011 могут вообще не перераспределять медали мирового форума.