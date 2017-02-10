Минское метро начало объявлять станции по-английски 8 10.02.2017, 12:12

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С 12 февраля Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран.

Названия станций в минском метро стали объявлять на английском языке.

Как отметил БелТА пресс-секретарь КУП "Минский метрополитен" Андрей Кузьмин, 9 февраля новый порядок информирования пассажиров был введен только на автозаводской линии, с 10 февраля на него перейдут все станции.

В 2014 году такое решение принималось в связи с проведением в белорусской столице чемпионата мира по хоккею.

Напомним, Беларусь с 12 февраля вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Обязательным условием безвизового посещения является прибытие в страну через Национальный аэропорт Минск.