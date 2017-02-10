закрыть
10 февраля 2017, пятница, 13:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минское метро начало объявлять станции по-английски

8
  • 10.02.2017, 12:12
  • 8,263

С 12 февраля Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран.

Названия станций в минском метро стали объявлять на английском языке.

Как отметил БелТА пресс-секретарь КУП "Минский метрополитен" Андрей Кузьмин, 9 февраля новый порядок информирования пассажиров был введен только на автозаводской линии, с 10 февраля на него перейдут все станции.

В 2014 году такое решение принималось в связи с проведением в белорусской столице чемпионата мира по хоккею.

Напомним, Беларусь с 12 февраля вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Обязательным условием безвизового посещения является прибытие в страну через Национальный аэропорт Минск.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет