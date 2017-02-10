Дэйв Льюис: Способной молодежи в Беларуси становится все больше 10.02.2017, 13:52

Наставник национальной сборной по хоккею рассказал о конкуренции в команде.

Наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис накануне выступления на «Кубке Словакии» в интервью «Прессболу» в том числе рассказал о конкуренции в нашей национальной команде.

- Наш состав в Нитре можно назвать нетипичным и экспериментальным как никогда. Прежде хоть несколько КХЛовцев да присутствовали.

- Верно, сейчас, считай, «железных» практически нет. Буквально сегодня обсуждали это с Вудкрофтом: год назад, когда доводилось выбирать состав для «Еврочелленджа», перед нами лежал один лист с фамилиями. Сегодня — уже два. Это здорово: значит, способной молодежи все больше.

- Выбор капитана был труден?

- Заставил задуматься. Но в итоге пришли к выводу, что Стефанович — лучший вариант. Парень с опытом, в том числе игры за океаном. Обладает лидерскими качествами. Пережил непростой период, но сейчас в клубе играет все лучше. Я действительно слежу.

В полуфинале «Кубка Словакии» белорусы 10 февраля сыграют в Нитре с командой Швейцарии. Во втором полуфинале встретятся словаки и олимпийская сборная России. В субботу, 11 февраля, состоятся финал и матч за 3-е место.