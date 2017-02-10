На БелАЭС был поставлен дефектный генератор 12 Андрей Ожаровский

10.02.2017, 16:45

3,252

Транспортировка статора генератора

Фото: Силовые машины

Турбогенератор Белорусской АЭС потребует ремонта или замены из-за дефектов конструкции, выявленных при аварии на Нововоронежской АЭС.

Как ранее сообщалось, единственный в мире энергоблок экспериментального типа «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС вышел из строя 10 ноября 2016 года после всего лишь двух недель работы на 100% мощности в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Ремонт продолжался 2,5 месяца. Причина аварии - короткое замыкание в статоре генератора. Причина короткого замыкания - дефект конструкции ранее не опробованного оборудования.

На Белорусскую АЭС, сооружаемую Росатомом близ Вильнюса в Островецком районе Гродненской области по аналогичному проекту, дефектный турбогенератор уже доставлен. В комплекте с транспортировочным монтажным оборудованием вес статора составил почти 500 тонн. Теперь потребуется его кардинальный ремонт для предотвращения появления короткого замыкания, или полная замена многотонного оборудования. Именно такое решение было принято в отношении сгоревшего статора на Нововоронежской АЭС.

«На Белорусскую АЭС поставлен один генератор типа Т3В-1200-2, второй – в процессе изготовления, - сообщает пресс-служба ПАО «Силовые машины» в ответ за запрос «Беллоны», - Все турбогенераторы данной серии пройдут модернизацию с учетом результатов проведенных дополнительных исследований и стендовых испытаний». Существует ли техническая возможность «модернизации» статора не на заводе-изготовителе, а в «полевых» условиях на стройплощадке АЭС - не ясно.

Таким образом, Белорусская АЭС продолжает бить рекорды: сначала из-за падения с высоты был заменен корпус реактора, теперь, похоже, настала очередь статора генератора.

Эксперты Белорусской антиядерной кампании неоднократно заявляли, что строительство АЭС по неопробованному на практике проекту - это опасная авантюра. Ведь недостатки конструирования могут проявиться не только в электрической, но и в ядерной части экспериментального энергоблока. Отсутствие достаточного опыта эксплуатации как реакторной установки ВВЭР-1200, так и энергоблока типа «АЭС-2006» в целом серьезно повышает опасность Белорусской АЭС, ведь часть дефектов и проблем могут проявиться не сразу.

Андрей Ожаровский, специально для Charter97.org