закрыть
10 февраля 2017, пятница, 18:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор

12
  • Андрей Ожаровский
  • 10.02.2017, 16:45
  • 3,252
Транспортировка статора генератора
Фото: Силовые машины

Турбогенератор Белорусской АЭС потребует ремонта или замены из-за дефектов конструкции, выявленных при аварии на Нововоронежской АЭС.

Как ранее сообщалось, единственный в мире энергоблок экспериментального типа «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС вышел из строя 10 ноября 2016 года после всего лишь двух недель работы на 100% мощности в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Ремонт продолжался 2,5 месяца. Причина аварии - короткое замыкание в статоре генератора. Причина короткого замыкания - дефект конструкции ранее не опробованного оборудования.

На Белорусскую АЭС, сооружаемую Росатомом близ Вильнюса в Островецком районе Гродненской области по аналогичному проекту, дефектный турбогенератор уже доставлен. В комплекте с транспортировочным монтажным оборудованием вес статора составил почти 500 тонн. Теперь потребуется его кардинальный ремонт для предотвращения появления короткого замыкания, или полная замена многотонного оборудования. Именно такое решение было принято в отношении сгоревшего статора на Нововоронежской АЭС.

«На Белорусскую АЭС поставлен один генератор типа Т3В-1200-2, второй – в процессе изготовления, - сообщает пресс-служба ПАО «Силовые машины» в ответ за запрос «Беллоны», - Все турбогенераторы данной серии пройдут модернизацию с учетом результатов проведенных дополнительных исследований и стендовых испытаний». Существует ли техническая возможность «модернизации» статора не на заводе-изготовителе, а в «полевых» условиях на стройплощадке АЭС - не ясно.

Таким образом, Белорусская АЭС продолжает бить рекорды: сначала из-за падения с высоты был заменен корпус реактора, теперь, похоже, настала очередь статора генератора.

Эксперты Белорусской антиядерной кампании неоднократно заявляли, что строительство АЭС по неопробованному на практике проекту - это опасная авантюра. Ведь недостатки конструирования могут проявиться не только в электрической, но и в ядерной части экспериментального энергоблока. Отсутствие достаточного опыта эксплуатации как реакторной установки ВВЭР-1200, так и энергоблока типа «АЭС-2006» в целом серьезно повышает опасность Белорусской АЭС, ведь часть дефектов и проблем могут проявиться не сразу.

Андрей Ожаровский, специально для Charter97.org


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет