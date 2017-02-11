Ольга Николайчик: Надо народу становиться гражданами 7 11.02.2017, 8:48

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

На Марш рассерженных белорусов выйдет много людей, считает активистка.

«Рассерженные белорусы будут на Марше не одни: с ними незримо придут свободные духом предки с вилами и косами», — написала общественная активистка Ольга Николайчик.

Ровно неделя осталась до первой массовой акции против «декрета о тунеядцах». Марш рассерженных белорусов начнется 17 февраля в 18 часов на Октябрьской площади столицы.

В интервью «Белсату» Ольга Николайчик выразила уверенность, что возмущенных декретом № 3 Лукашенко услышит.

«Будет много тех, кто со стороны Лукашенко будет записывать на видеокамеры. Я уверена, что он будет вынужден прислушиваться к активистам, которые придут на марш».

Ольга Николайчик добавляет:

«Надо народу становиться гражданами. Надо брать под контроль действия Лукашенко. Ведь никто не сделает нас нормальной нацией, нормальным государством, кроме нас самих».

Марш рассерженных белорусов организует Белорусский национальный конгресс. Его возглавляет экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Николай Статкевич. По оценке Рады Конгресса, декрет Лукашенко не соответствует Конституции.