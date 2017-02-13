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Народ не простит Лукашенко налога на «тунеядцев»

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  • 13.02.2017, 13:00
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Даже если диктатор отменит побор, для него будет уже поздно.

Видеоблогер Максим Филиппович, который на своем Youtube-канале «Гарантий НЕТ» показывает истинную жизнь в Беларуси, решил заплатить «налог на тунеядство». Но выставил властям одно условие, сообщает «Белсат».

«Вы запишете мне 183 дня в трудовой стаж, чтобы это засчитывалось в так называемую «пенсию». Хотя я давно и не думаю о таком понятии, глядя на все, что происходит в нашей стране. Ведь я понимаю, что пенсии, возможно, не будет. Даже если вы, Александр Григорьевич, отмените этот «сбор», ничего не изменится. Вы показали свое отношение к людям. Народ не простит… Даже обратившись в органы, которые обязаны защищать рабочего, он ничего не добьется, так как службы, которые должны его защищать, крышуют предприятия. Белорусский народ не рабы. Никогда ими не были и не будут», — говорит блогер в своем видео.

В 2015 году мужчина потерял работу на гомельском предприятии «Сейсмотехника», где работал водителем. Ему без объяснения причин не продлили контракт. У Максима высшее юридическое образование, но с тех пор он так и не нашел работу. Накануне 2017-го года он получил письмо из Министерства по налогам и сборам, что должен заплатить «сбор на финансирование государственных расходов».

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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