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Российские десантники высадятся под Брестом и Витебском

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  • 13.02.2017, 13:30
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Фото: wikimedia.org

Учения с участием российских соединений ВДВ запланированы на апрель.

Учение с участием тульского соединения Воздушно-десантных войск России запланировано на апрель на западе Беларуси, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что в понедельник делегация российских ВДВ с официальным визитом прибыла в белорусский Брест. Делегация ВДВ посетит 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду белорусских сил специальных операций.

В течение трехдневного визита военные эксперты двух стран проведут совместные переговоры об участии подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в тактическом учении ССО Беларуси.

«Проведение тактического учения на территории Брестской области Республики Беларусь с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года… Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году», — цитирует российское военное ведомство ria.ru.

Кстати, в марте-апреле на территории Витебской области также запланировано проведение тактического учения двух воздушно-десантных бригад из Беларуси. В полевом выходе и отработке тактических навыков планируют принять участие и россияне. Ожидается, что это будут подразделения Ивановского соединения ВДВ (Россия), пишет «Вечерний Брест».

Заметим, что в 2014 году вначале военных действий на Донбассе как тульские, так и ивановские десантники «отметились» на границе с Украиной.

Напомним, что на осень 2017 года на территории Беларуси также запланированы крупные белорусско-российские учения «Запад-2017». При этом аналитики не сключают, что под видом учений может произойти оккупация Беларуси Россией.


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