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Дело «тунеядца» против властей в Гомеле продолжится 21 февраля

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  • 14.02.2017, 14:59
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Фото: racyja.com

Александр Семенов доказывает незаконность «тунеядского налога», противоречие его Конституции.

В Гомеле суд «тунеядца» против государства продолжится 21 февраля в 15 часов. Это первый подобный процесс в Беларуси. 53-летний Александр Семенов хочет, чтобы было признано его участие в финансировании государственных расходов. Он собирается доказать незаконность «тунеядского налога», противоречие его Конституции, передает «Еврорадио».

Во вторник в Центральном районном суде областного центра были заслушаны позиции сторон, заявлены ходатайства. Сегодня несколько десятков человек не попали на заседание, им просто не хватило места. В следующий раз пообещали больший зал.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.

Фото: racyja.com

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