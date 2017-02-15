Число просмотров видео «тунеядца» перевалило за 1,6 миллиона 16 15.02.2017, 8:41

10,425

Видео против декрета о «тунеядстве» бьет все рекорды популярности в Байнете.

Гомельчанин Максим Филипович в 2015 году потерял работу. На предприятии "Сейсмотехника", где он работал водителем, ему не продлили контракт без объяснения причин.

После этого постоянной работы у Максима не было, но он не унывал — подался в видео-блогеры. Стал снимать сюжеты на разные темы, чтобы рассказать о "жизни как она есть". Перепробовал разные темы и в итоге остановился на декрете о тунеядстве. Видео на эту тему и принесли ему популярность.

Его свежее видео, размещенное в интернет 11 февраля, набрало уже немного немало 1,6 миллиона просмотров, больше пятидесяти шести тысяч лайков, почти шесть тысяч расшаров и свыше семи тысяч комментариев.

Cудя по резонансу, накипело далеко не у "нескольких тысяч", а у гораздо большего числа людей.

"Пускай они называют меня тунеядцем, иждивенцем, как угодно. Самое главное — что я не раб! Так же, как и мой народ. Мы — не рабы. А кем они там окрестили нас сверху, так это слово больше подходит как раз им... Знаете, Александр Григорьевич, даже если вы отмените этот декрет, ничего уже не изменится. Вы показали свое отношение к народу. К тем, кто вас нанял на эту высокую должность. Народ не простит, что его превратили в рабскую единицу, заставляя работать за копейки и при этом подчиняться неадекватным приказаниям начальства", — говорит Максим Филипович в своем видео.