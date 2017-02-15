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Владимир Бережков: Затраты на футбольный канал – $250 тысяч

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  • 15.02.2017, 16:36
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Владимир Бережков
Фото: БелаПАН

На днях стало известно о создании первого футбольного телеканала.

На днях Совет клубов высшей лиги одобрил проект создания футбольного телевидения. Владимир Бережков, рассказал в интервью by.tribuna.com о перспективах развития проекта.

- Владимир Петрович, проект футбольного телевидения должны были принять еще в декабре, но одобрили лишь в феврале. Почему?

– На самом деле, утвердить его Совет клубов мог еще в октябре. Но были сомнения, стоит ли нам вообще заниматься телевидением, наше это дело или не наше, сможем ли мы потом монетизировать проект. Было много сложных вопросов, и я, честно признаюсь, еще накануне недавнего заседания Совета клубов не был уверен на сто процентов в том, что люди проголосуют. Ведь до этого исполком АБФФ, некоторые его члены, поставили вопрос под сомнение и истребовали бизнес-план. Концепция подверглась тщательному изучению, бизнес-план так же скрупулезно рассматривался руководством ассоциации и экспертами, банками, которые могут стать инвесторами. Но документы изучили, назначили Совет клубов, куда мы вышли с проектом и регламентом. Дискутировали три с половиной часа, в итоге приняли все постатейно.

- Идея создания канала исходила от вас?

– Если я так скажу, это прозвучит не только нескромно, но и неточно. Все-таки мы работали над проектом в команде, да и федерация футбола уже раньше занималась футбольными трансляциями – с 2011 года. АБФФ тогда закупила специальное оборудование для интернет-трансляций и передала его командам высшей лиги. Клубы самостоятельно транслировали матчи в сети. Но это не был продукт общего потребления. Он не цеплял нецелевую аудиторию. По некоторой статистике, основанной на кликах, в среднем за туром чемпионата следили 30 тысяч неуникальных пользователей – болельщики, специалисты и букмекеры. Точка. О новой аудитории речь не шла. Что говорить, если даже такой футбольный авторитет, как Сергей Юрьевич Новиков сам публично в интервью признавался, что готов смотреть интернет-трансляции исключительно ради работы. Конечно, федерация своей цели достигала и достигает. Она удовлетворила потребности тех, кто хотел смотреть белорусский футбол в интернете. Но качество картинки было слабое. Да и та техника за четыре сезона изрядно поизносилась. Ее использовали под дождем, при низких температурах вне помещений, относились к ней ненадлежащим образом. Все-таки к казенному имуществу отношение немного другое. В этом году нам бы в любом случае пришлось менять эту аппаратуру, но в итоге было принято решение пойти на радикальный шаг, благодаря качеству картинки выйти на новую аудиторию, создать свой канал.

- Сергей Румас идею сразу поддержал?

– Не с ходу. Несколько минут и страниц ушло на убеждение. Но, серьезно, если бы не Сергей Николаевич, идея умерла бы в зародыше. Однако всю осень шли обсуждения, я делал новые варианты проектов, на них наползал вездесущий консервативный скепсис, пока в начале декабря Румас не позвал меня к себе в банковский офис. Он тогда твердо сказал: «Я в это верю, беру под личный контроль».

Честно говоря, мурашки пошли по коже. С одной стороны – такое доверие. с другой – огромный кусок работы. Целина. И сейчас тоже страшно. Мы делаем только первые шаги, а путь длинный и тернистый, объем работы просто огромнейший. Но глаза боятся, а руки делают. Не впервой.

Изначально у нас было несколько вариантов развития интернет-трансляций. Мы могли оставить все как есть, лишь заменив оборудование. А могли попробовать снимать футбол с двух камер: одна держит общий план, другая берет крупные и средние. Такой вариант мог бы улучшить качество картинки, разнообразить трансляцию, однако мы пошли на кардинальный шаг и решили вещать не только в сети, но и на телевидении.

- Почему вы вообще начали заниматься этим проектом?

- Я в федерации отвечаю за маркетинг – привлечение в наш футбол новых спонсоров и инвесторов. А основным источником доходов клубов и ассоциаций во всем мире, как известно, является продажа прав на трансляции, создание телепродукта, реклама. Поэтому мы изначально рассматривали футбольный канал как бизнес-проект, хорошую возможность привлечь качественным контентом новых спонсоров и рекламодателей. Стояла и стоит задача монетизировать белорусский футбол.

- Мне кажется, сейчас далеко не каждая компания готова вкладывать деньги в наш футбол.

– Да, заинтересовать спонсоров современным белорусским футболом очень сложно. Преград множество – это и советская ментальность, и унылая инфраструктура, и общая экономическая ситуация, и законодательство. Например, в мировых трендах доходности присутствует беттинг. Визуализируйте образы ведущих европейских лиг, команд, стадионов, звезд. Названия букмекерских компаний размещены на рекламных щитах, на игровой форме – просто повсюду. Но когда я предложил украинской компании «Пари-Матч» стать официальным партнером нашего чемпионата и уже оговорили серьезную сумму, выяснилось, что даже мизерных подвижек в жестких правилах размещения рекламы на белорусских стадионах ждать не приходится. На наших объектах физкультуры и спорта категорически запрещена реклама игорного бизнеса. Хотя, если хорошенько разобраться, букмекеры – это ведь не казино с одной стороны, а с другой, – именно они прежде всего заинтересованы в чистоте нашего спорта, в том, чтобы никто не манипулировал спортивными результатами и их конторы не терпели убытки. В итоге в «Пари-Матч» сказали: нет рекламы – нет денег.

Зарабатывать на трансляциях у нас проблематично. В дневном телеэфире букмекерам тоже не место – только после 22.00. Тем не менее, здесь есть хоть какая-то вариативность. Мы уже поставили перед собой несколько целей. Во-первых, хотим сделать канал привлекательным для рекламодателей, о чем я говорил, а во-вторых, будем стараться качественными трансляциями увеличивать футбольную аудиторию.

- Но есть и другие мнения. Например, первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян недавно публично заявил, что если мы уберем телевизионную кнопку и интернет-трансляции, посещаемость белорусского чемпионата возрастет.

- Возможно, Сергей Вагаршакович имел в виду активных болельщиков, которым футбол нужен как воздух. Но давайте обратим внимание на рекордные аудитории. Где они? На хоккейных матчах на «Минск-Арене». И из 14 тысяч человек фанаты составляют лишь незначительный процент от общего числа присутствующих на трибунах. А среди остальных болельщиков очень много тех, кто посещает далеко не все матчи «Динамо», немало единичных – чисто попробовать. На каждой игре совершенно точно появляются новые зрители. Почему так? Да, светло, тепло и ярко – хорошая арена, качественный спорт. Но ведь и по телевизору то же самое показывают в хорошем качестве, плюс диван, пиво. Однако новая аудитория именно по телевизору впервые наблюдает классную атмосферу на арене, радость, счастье, лакшери и хочет быть к этому причастной. Поэтому люди и приезжают на хоккей на электричках и автобусах из других городов.

В соседней Польше уровень футбольного чемпионата ничем не лучше белорусского, но игры показывают здорово. Из-за этого у футбольных матчей очень большая аудитория. Думаю, если у нас будет хороший проект, нам через определенное время тоже по силам достичь высоких показателей и по посещаемости, и по привлечению новой аудитории.

- Вы решили сотрудничать с ирландским каналом «Сетанта спорт». Неужели «Белтелерадиокомпания» не смогла бы помочь в организации канала, провести трансляции?

– Хороший вопрос. Я несколько раз встречался с руководством канала «Беларусь 5», мы обсуждали различные варианты сотрудничества. Но есть свои нюансы. Во-первых, хотелось бы, чтобы у нас была картинка, на которой можно было бы рассмотреть каждую травинку газона. «Беларусь 5» в HD пока не вещает. Кроме того, на этом канале много эфирного времени занимают трансляции важных с государственной точки зрения видов спорта, которые из сетки не выбросишь. Это и борьба, и теннис, и художественная гимнастика, и ночной хоккей... Поэтому показывать все восемь матчей тура канал даже в записи не сможет. Бывший директор «Беларуси 5» Саша Казюкевич в самом начале обсуждения темы так прямо и сказал: футболу нужно искать свою платформу. Его мнение потом поддержал и преемник Павел Булацкий. Тогда мы вышли на украинскую компанию «Поверхность», которая владеет каналами «Спорт-1» и «Спорт-2». Я провел переговоры с руководителями компании, и они были согласны разместить у себя наш продукт, транслировать его на Беларусь. Но нас не устроило то, что офис находится в другой стране, и нам бы чисто физически было бы проблематично следить за контентом и рекламными потоками. Плюс слабое, практически нулевое, влияние на политику канала. С одной стороны соблазн прокатиться бесплатно, с другой – однажды скажут «слазь», и ты на исходной точке. Поэтому Сергей Румас принял более радикальное решение.

- «Беларусь 5» vs «Сетанта Спорт»: какой спортивный канал главный в нашей стране?

Что же касается «Белтелерадиокомпании», мы с нею, естественно, не конкуренты – слишком разные весовые категории. В плане футбола – партнеры. В этом сезоне, как и прежде, государственный канал будет транслировать два поединка высшей лиги. Мы в свою очередь предложим ему взять футбола столько, сколько способен в себя уместить.

- Чем же вас привлекла «Сетанта»?

– Это очень развивающаяся телекомпания. В Беларуси уже работают два канала «Сетанты», которые находятся в кабельном вещании многих операторов. Каналы транслируют единоборства, футбол, НХЛ, но для своего продвижения компания готова в разных странах запускать национальные проекты. Так, к примеру, было в Казахстане, где появился канал на местном языке. Мы встретились с Всеволодом Майоровым, руководителем представительства «Сетанты» в Беларуси, и очень быстро обо всем договорились. Никаких сложностей не возникло. Он ценит бизнес, адекватность позиций, дружбу. С Севой легко работать – он настоящий, не нарисованный. Если я практически ничем не рискую в этом проекте, то у Майорова риски достаточно высоки. Он вносит в разработку канала не только интеллектуальный труд, но и денежные активы. И не стоит забывать нашего третьего компаньона Сергея Нестеровича, руководителя компании Sport-TV. Бывший замминистра связи тоже был одним из инициаторов футбольного канала, он полноправный член нашей команды .

- В чем суть вашего сотрудничества?

– Мы на год покупаем лицензию у ирландцев и таким образом получаем возможность заполнять один из двух каналов – «Сетанта Спорт+», – вещающих на Беларусь, своим продуктом. Чтобы иметь возможность замещать контент, транслировать белорусский футбол, он будет зарегистрирован как средство массовой информации. Учредителями выступят АБФФ и «Белсетанта», два процента активов будут у Sport-TV.

- Как вы собираетесь заполнять контентом канал?

– АБФФ составит календарь чемпионата Беларуси таким образом, чтобы матчи не накладывались один на другой и могли быть показаны в прямом эфире. Теперь у нас в чемпионате будут как правило четыре игровых дня. По три матча пройдут в субботу и воскресенье (начало матчей запланировано на 13:00, 16:00 и 18:00), по одному – в пятницу и понедельник (18:00). Кроме того, будем показывать обзоры игр, различные программы с участием экспертов, футболистов, созданные на базе АБФФ-ТВ.

В другое время канал будет транслировать уже продукт «Сетанты»: возможно, какой-то бокс, ММА и, конечно, футбол. Не исключаю, что будем показывать другие соревнования с участием белорусских команд. К примеру, гандбольную SEHA-лигу, чемпионат Беларуси по хоккею. А почему бы и нет? Я думаю, что болельщики «Гомеля» и «Металлурга» из Жлобина с радостью посмотрят гостевые матчи с участием своих команд. Я уже ознакомился с комментариями в интернете по поводу нашего сотрудничества с «Сетантой». Некоторые восприняли его негативно, полагая, что из-за белорусского футбола из эфира пропадут трансляции матчей европейских чемпионатов. Но так не будет. Канал коммерческий, и мы не станем рубить сук, на котором сидим. Из сетки вещания ничего не исчезнет. Сейчас на канале есть некоторые соревнования, которые идут в записи. Мы будем просто замещать своим продуктом то, что не транслируют в режиме LIVE. И постараемся избежать накладок.

- Вы будете привлекать к работе новых комментаторов?

– Да, нам бы не хотелось, чтобы одни и те же лица мелькали на разных телеканалах. Поэтому в марте проведем кастинг и определимся с теми, кто будет работать на матчах. Вполне возможно, что комментировать будут на белорусском языке. По крайней мере, знание белорусского – это одно из наших требований.

- Какой штат будет у канала?

– Около 15 человек. Большинство из них, к примеру, операторы, режиссеры, будут работать не на полную ставку, а по договору подряда. Их помощь нам потребуется лишь в игровые дни.

- Вы определились с теми, кто для вас будет снимать футбол?

– У нас уже есть несколько предложений от белорусских и российских подрядчиков, которые готовы снимать наш футбол восемью камерами в НD-формате. Сейчас обсуждаем варианты, думаем. Скорее всего, половину матчей будет снимать приглашенная компания, а оставшуюся часть – сами. Рассчитываем, что несколько трансляций будем получать от канала «Беларусь 5». В свою очередь мы готовы предоставить в распоряжение «Беларуси 5» на безвозмездной основе картинку любого матча, на котором не будет работать их бригада с камерами.

- К слову, в какую сумму обойдется хорошая видеокамера?

– Наверное, скажу страшную вещь, но сейчас можно арендовать любую технику и сэкономить на этом. Можно купить камеру в Минске за 5 тысяч долларов. Можно в Москве ту же самую за 4, в Японии за 3 тысячи. Можно взять в лизинг… Вариантов множество.

- Сколько составит годовой бюджет канала?

– Я буду говорить об общих инвестиционных затратах. Это примерно 250 тысяч долларов. Часть денег составит уставной фонд компании, который сформируют учредители. Надеемся, что какую-то сумму нам выделят наши партнеры, но больше половины суммы рассчитываем получить от кредита на развитие малого и среднего бизнеса.

- 250 тысяч – для вашего проекта это большая или маленькая сумма?

– Приличная. Нам дорога каждая копейка.

- Когда вы планируете получить прибыль от канала?

– В первый год работы мы не сможем окупить весь проект даже при огромном желании. Согласно бизнес-плану, полная самоокупаемость должна наступить к 2022 году. Это очень серьезный просчет, без волюнтаризма и всяких авантюр. Но я все-таки рассчитываю, что еще до этой даты у нас будут какие-то прорывные варианты. Понятно, что рынок рекламы в Беларуси просел, но надеюсь, сумеем найти крупные компании, которые станут спонсорами проекта. Уже есть несколько потенциальных инвесторов. Речь идет не только о зарубежных компаниях, но и о белорусских. Но для того, чтобы идти дальше, товар нужно показывать лицом. А на данный момент мы ничего сказать не можем. Нет юридических решений, не было собрания учредителей, не принято решение исполкома АБФФ.

* * *

- Канал будет платным?

- Чтобы смотреть футбол, нужно будет иметь лишь доступ к одному из кабельных операторов, показывающих «Сетанту Спорт +». Так что если у вас есть МТИС или ZALA, сможете смотреть наш канал (на данный момент канал «Сетанта Спорт +» входит в ZALA пакет «Спортивный», его стоимость составляет 1,57 рублей в месяц. Также нужно иметь подписку на один из базовых пакетов – стоимость варируется от 6,75 до 22,65 рублей в месяц.


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