закрыть
16 февраля 2017, четверг, 13:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Семашко: Подготовлен уже 20-й вариант решения нефтегазового спора с РФ

28
  • 16.02.2017, 11:09
  • 6,775
Владимир Семашко
Фото: DELFI

Семашко и Дворкович подписали очередную декларацию о намерениях.

Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта.

Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, комментируя состоявшиеся на минувшей неделе переговоры в Москве.

«Согласовали и завизировали с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем проект протокола. Он сейчас проходит согласование в Москве», — сказал Семашко. Суть документа он не пояснил, уточнив лишь, что «это уже двадцатый вариант» такого протокола о намерениях.

9−12 февраля в Москве прошел очередной раунд переговоров «по вопросам белорусско-российского сотрудничества». В столице России находилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко.

Российская сторона настаивает на том, чтобы власти Беларуси погасили долги за газ в полном объеме, заявил 11 февраля министр энергетики России Александр Новак.

«В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», — сказал он.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос