Николай Статкевич озвучил план Марша 17 февраля 53 16.02.2017, 14:14

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Николай Статкевич

В начале марша состоится народное собрание, на котором будут приняты требования к власти и определены сроки их выполнения.

Об этом один из лидеров белорусской оппозиции, кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич написал в «Фейсбуке».

«Белорусский национальный конгресс решил озвучить свой план проведения Марша рассерженных белорусов, который начнется 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.

В начале марша состоится народное собрание, на котором будут приняты требования к власти и определены сроки их выполнения.

Сам Марш пройдет по главному проспекту столицы к зданию министерства по налогам и сборам, где участники акции выразят отношение к налогу на безработных и примут решение о своих действиях, если власть не пойдет навстречу требованиям народа.

БНК подчеркивает, что этот план носит предварительный характер и может быть изменен по требованию участников Марша».