Reutrers: Минск закупил партию иранской нефти вместо российской 37 16.02.2017, 15:09

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Фото: AFP

600 тысяч баррелей будут доставлены через порты Латвии и Украины.

Беларусь впервые приобрела партию нефти из Ирана. Минск находится в поиске альтернатив поставкам российской нефти, которые были сокращены в связи с неурегулированным спором о долге за газ

Белорусская госкомпания «Белоруснефть» приобрела 80 тыс. т (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters, (перевод – rbc.ru). Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.

Нефть из Ирана, по сведениям (Reuters, была продана польской «дочке» «Белоруснефти» — компании Beloil Polska. Нефть прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией.

Как отмечает Reuters, Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

3 февраля Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок российской нефти. «Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд согласно нашим договоренностям», — говорил Лукашенко на встрече с журналистами. Правитель уточнил, что «договорились (о поставках нефти из России в Беларусь) на 24 млн т ежегодно, до 18 млн т сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять».

Еще в январе Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Как сообщал «Коммерсантъ» в начале января со ссылкой на осведомленные источники, Минэнерго России намерено в первом квартале сократить нефтяные поставки в Беларусь на 12%, до 4 млн т с 4,5 млн т.

Газовый спор, с которым связано сокращение поставок нефти из России в Беларусь, начался после того, как в начале 2016 года стороны не договорились по снижению тарифов на российский газ. С января 2016 года Беларусь стала платить меньше в одностороннем порядке. На конец 2016 года задолженность по газу Минска перед Москвой составляла $425 млн. В 2016 году Россия уже прибегала к сокращению поставок нефти, поставив в Беларусь в четвертом квартале 3 млн т нефти вместо изначально планировавшихся 5,3 млн т.