Иранской нефти хватит на посевную в Шкловском районе 6 17.02.2017, 8:49

Никаких стратегических целей за покупской иранской нефти не просматривается.

«Белоруснефть» закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой сразу на четыре неназванные источника.

Иранская нефть была закуплена через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше. Предполагается, что груз будет доставлен морским путем в Одессу или латвийский Вентспилс, а оттуда по железной дороге нефть переправят в Беларусь.

Примечательно, что Минск закупил иранскую нефть в разгар российско-белорусского нефтегазового конфликта.

Белорусские власти ищут альтернативу российской нефти? Свою версию Службе информации «ЕвроБеларуси» высказал экономист Леонид Заико.

- Зачем обсуждать такие мелкие цифры? 80 тысяч тонн - всего лишь одна двенадцатая часть от миллиона тонн. Возможно, этой нефти хватит на выработку солярки для проведения посевной кампании в Шкловском районе. Возможно. Но экономической роли иранская нефть не играет никакой; скорее всего, отрабатывалась схема - как получить, доставить иранскую нефть в Беларусь. Иран вышел на рынок нефти уже пару лет назад, правда, в Беларусь тащить иранскую нефть далековато.

- Экономической выгоды поставки иранской нефти в Беларусь не обещают?

- Все это мы уже проходили и с азербайджанской нефтью, с сырьем из Венесуэлы. В Минске решили утереть нос Кремлю иранской нефтью. Никаких стратегических целей за этими поставками не просматривается.

- Надо ли рассматривать покупку иранской нефти как чисто политический ход Минска, сделанный в разгар нефтегазовой войны с Россией?

- Я бы не назвал действия белорусских властей политическим шагом - это пропагандистское решение. Я бы назвал закупку иранской нефти отвлекающим маневром.

- Отвлекающим от чего?

- 17 февраля пройдет Марш рассерженных белорусов, и в ближайшие времена белорусы будут бузить. Народ ждет, что правительство в конце концов начнет что-то делать, уже пора искать выход из кризиса. Вот скажите мне: о чем было первое постановление Совмина в 2017 году? Можете даже не искать - не найдете. А первое постановление Совмина посвящено производству садовых домиков. Никакой нефти, никакого кризиса, никаких серьезных макроэкономических расчетов - первейшее дело есть строительство садовых домиков. Мы живем в неореализме.

- Возможно урегулирование белорусско-российского нефтегазового конфликта с Россией в ближайшей перспективе? Семашко объявил, что уже представили России двадцатый сценарий решения спора...

- Семашко можно было и не посылать в Москву.

Кремль, Путин, его аналитики даже не смотрят на течение нефтегазового конфликта. Стороны выпустили на арену двух гладиаторов: из Минска отправили директора завода Семашко против молодого восточного юноши по фамилии Дворкович (я Дворковича знаю лично). С этими персонажами можно снимать фильм наподобие гладиаторских боев, когда мощному варвару с крепкими мускулами противостоит маленький выходец из Иерусалима. Не знаю, чем закончится этот гладиаторский бой.

Кремль тоже правильно действует: выставляет третий эшелон, чиновников, которые не уполномочены решать нефтяные вопросы. Идет большой пропагандистский спектакль.

- Причем с обеих сторон.

- Даже Константин Затулин написал: мне стыдно за Лукашенко! Костю я знаю уже 20 лет, он никогда лишнего не сказал, он любил Лукашенко.

Я рассматриваю нефтегазовый конфликт как спектакль, спектакль, который ставится не от хорошей жизни. Сейчас февраль 17-го года, а тут Микола Статкевич поведет тунеядцев на улицу. Народу нужны зрелища! Так почему бы не иранская нефть?