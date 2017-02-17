Киев попал в десятку дешевых городов для туристов 1 17.02.2017, 16:12

При этом возглавила список столица Болгарии София.

Эксперты определили самые дешевые города мира для туристов в 2017 году. Рейтинг, лидером которого стала столица Болгарии София, был обнародован на сайте компании Hoppa.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что на одного путешественника в Софии в день отдыха понадобится 47,8 долларов. В эту сумму входит плата за номер в отеле, а также еда, напитки, поездки на такси и развлечения, пишет korrespondent.net.

На втором месте оказался Каир в Египте, где путешественнику придется за день отдыха отдать 48,9 долларов. Тройку лидеров замыкает испанский населенный пункт Картахена, где необходимая суточная сумма составляет 49,7 долларов.

Далее в рейтинге следуют Бухарест (55 долларов), Анталья (55,03 доллара), а также Сиемреап (Камбоджа), Киев, Манила (Филиппины), Мехико и Слима (Мальта).