Журналисты БТ убежали от «тунеядцев» в Гомеле 11 17.02.2017, 16:26

Сотрудников госпропаганды прогнали из-под здания суда, рядом с которым находится офис Гомельской телерадиокомпании.

14 февраля здесь проходил первый суд так называемого «тунеядца» против налоговой инспекции. Гомельчанин Александр Семенов пытается доказать незаконность взимания налога, передает «Белсат»

Видеозапись «разгона» появилась на «Youtube». В нем видно, что бэтэшники хотели снять свой сюжет о суде Александра Семенова, но выбрали такой ракурс, с которого могло показаться, что на суд никто не пришел. Примечательно, что поддержать гомельчанина в тот день пришли более 50 человек. Все желающие не смогли попасть на процесс, так как в зале суда попросту не хватило места.

Возмущенные поведением государственных журналистов люди посоветовали им снимать с другой стороны, а к этому — показать свои декларации о доходах, в результате чего съемочная группа БТ ушла и спряталась в здании.