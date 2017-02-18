Премьер-министра Польши выписали из больницы после ДТП 18.02.2017, 12:46

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Беата Шидло

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что 21 февраля возглавит заседание правительства.

Вечером 17 февраля премьер-министра Польши Беату Шидло выписали из больницы, где она находилась после ДТП.

Как сообщает "Польське радіо", она поблагодарила всех, кто поздравил ее с выздоровлением. Сейчас, по ее словам, ей предстоит несколько дней отдыха. А уже во вторник Шидло возглавит заседание правительства, в ходе которого будет обсуждаться законопроект о создании сети больниц.

"Я дам себе несколько дней отдыха, и во вторник мы встретимся с вами вновь на пресс-конференции после заседания правительства", – цитирует Reutres Шидло, выступившую перед журналистами перед больницей.

Издание отмечает, что в больнице еще остается работник Бюро охраны правительства, который также пострадал в ДТП вместе с премьером.

10 февраля появилось сообщение, что в Польше недалеко от города Освенцим правительственный кортеж, в одном из авто которого находилась премьер-министр страны Беата Шидло, попал в дорожно-транспортное происшествие.

На следующий день водитель, спровоцировавший ДТП с правительственным кортежем, из-за чего пострадала премьер-министр Польши, признал свою вину.