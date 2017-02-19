В центре Витебска протестуют сотни рассерженных белорусов 2 19.02.2017, 13:18

Акция с требованием отмены декрета о «тунеядцах» проходит на площади Победы.

В Витебске на площади Победы собрались сотни человек. Люди начали собираться в 12.00, приходили группами. В 12.30 одна из женщин собрала людей в круг и собравшиеся обсуждают декрет №3. Люди предлагают собираться в центре города каждое воскресенье.

Корреспондент tut.by сообщает, что среди собравшихся в том числе и работающие горожане, которые вышли на акцию, чтобы поддержать своих близких и всех, кого коснулся налог.