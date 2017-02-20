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Государство будет забирать детей за долги по «коммуналке»?

  • 20.02.2017, 9:10

В Беларуси появились новые странные «письма счастья».

Именно такой смысл заложен в непонятном документе, опубликованном в группе «Социальная служба Беларуси», сообщает belprauda.org.

Участники группы обмениваются информацией, делятся опытом — о пособиях, льготах, правах, гарантиях, нововведениях, помощи в сфере социальной помощи.

По традиции, в опубликованной бумаге нет ни печати, ни подписи конкретного чиновника. Однако подобные слухи циркулировали и ранее, однако не находили бумажного подтверждения.

Вначале аноним интересуется, «есть ли у вас задолженность по коммунальным платежам» (шесть позиций). А в заключение — «ставлю вас в известность, что, в случае отключения одной из услуг, дети будут изъяты из семьи и помещены в приют. Стоимость нахождения каждого ребенка в приюте составляет 280 рублей в месяц. Не создавайте себе проблем, оплачивайте коммунальные услуги».

Такие методы государства уже не кажутся непривычными: в 2016 году у витебчанки Татьяны Червяковой власти «изъяли» 14-летнего сына Захара за неоплаченную электроэнергию.


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