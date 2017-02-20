Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек 32 20.02.2017, 16:30

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Николай Статкевич

Если белорусский народ хочет нормальной жизни, то он должен за нее бороться.

Кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич собирается объявить сбор средств на проведение уличных акций протеста и обещает вывести на День Воли десятки тысяч человек.

«Мы ожидали, что 17 февраля соберется столько людей, я это прогнозировал. Сейчас мы с коллегами будем работать на то, чтобы 25 марта в центре Минска собрались десятки тысяч человек. Это реальная цифра», - сказал политик в интервью «Радыё Свабода».

«Я поддерживаю активность в регионах, но все решается в столице»

Николай Статкевич отмечает, что детальный план дальнейших действий Белорусский Национальный Конгресс (который организовывал акцию 17 февраля в Минске) еще будет обсуждать и утверждать. Политик уверен, что уменьшать давление на власть нельзя - нужно организовывать еще более массовые акции протеста, и именно в Минске.

«Давление на власть должен нарастать. Я поддерживаю активность в регионах, но все решается в столице. Чтобы оказать сильное давление на власти, чтобы заставить ее выполнить наши требования, должны быть мощные нарастающие акции в Минске. Теперь мы должны всю деятельность в регионах направить на проведение одной массовой национальной акции, чтобы собрать десятки тысяч людей», - говорит он.

Такой акцией должен стать День Воли, считает Статкевич. Политик добавляет, что к этому времени должна установиться более теплая погода, а это важно, «так как, возможно, нам понадобятся долгосрочные действия».

При этом Статкевич не собирается поддерживать «марш нетунеядцев», который часть оппозиции намерена провести в Минске 15 марта.

«Если мы хотим не попиариться, а достичь результатов, то мы должны делать только те шаги, которые работают на усиление давления на власти. Слабые шаги я даже обсуждать не хочу. Нельзя после акций в центре уходить на Бангалор», - сказал он.

«Мы будем объявлять сбор средств»

Статкевич сказал, что собирается объявить сбор средств на проведение уличных акций протеста.

«Если белорусский народ хочет освобождения и нормальной жизни, то он должен в этом участвовать — пусть рублем. Поэтому мы будем объявлять сбор средств. Деньги нужны на аппаратуру, технику, листовки. Регионы должны собирать деньги, чтобы привезти людей в Минск 25 марта. Также нужно собирать деньги в фонды солидарности, в поддержку тех, кто будет оштрафован. Никто не заплатит нам за нашу свободу - бросьте эти байки о грантах», - говорит он.

Статкевич говорит, что акции против декрета № 3 демонстрируют рост социального недовольства белорусов.

«Если патриотическая оппозиция не сможет организовать и возглавить социальный протест, его используют антибелоруские силы. Социальный протест опасен тем, что им могут воспользоваться внешние силы, что он может дестабилизировать ситуацию настолько, что сделает возможным российское вмешательство. Поэтому здесь нужно быть очень продуманным, твердым и спокойным. Очень важна организация протеста. Мы должны учитывать опыт 2011 года, когда протест оказался без руководства оппозиции: часть сидела, а часть просто наложила в штаны. Протест тогда разменялся на большое количество мелких акций (имеются в виду молчаливые акции протеста. - РС) и потихоньку угас», - говорит он.

По мнению Статкевича, у Александра Лукашенко есть три варианта реакции на то протестное движение, которое сейчас развернулось.

«Первый вариант - ничего не делать, кроме тактики мелких фолов (то есть штрафов). Но тогда людей будет выходить все больше и больше. Второй вариант - брутально задушить протест. Тогда начинать надо будет с главных - с организаторов. А если посадить главного организатора, из-за освобождения которого началась нормализация отношений с Западом, то на чем будет основываться эта нормализация? Третий вариант - начать выполнять наши требования, состоящие из трех пунктов. Первый пункт можно выполнить мгновенно - отменить декрет. Второй пункт касается также социальных проблем - роста тарифов ЖКХ, падения доходов, повышения пенсионного возраста. Третий пункт - честные и справедливые выборы», - говорит политик.

«Люди сами выдвигают политические требования»

Статкевич не согласен с мнением некоторых аналитиков, которые считают, что попытка оппозиционных политиков расширить повестку дня нынешних протестов за счет лозунгов борьбы за справедливые выборы, белорусский язык и против «русского мира» оттолкнет от себя людей и протесты пойдут на спад.

«Сейчас люди в регионах, особенно в райцентрах и деревнях, в отчаянии. Там социальный протест принимает форму социальной ненависти против одного человека, которого они считают виновным во всем. Сегодня люди сами выдвигают политические требования: 17 февраля «Лукашенко, уходи» был наиболее громким лозунгом. Поверьте, если нас воспримут как своих защитников, то люди автоматически воспримут и все остальное. Для людей главное - жить нормально, зарабатывать. А если человек, который их защищает, имеет такие особенности - он белорусскоязычный, он России остерегается, то, значит, так и надо. Также меня удивляет критика лозунга «Жыве Беларусь». А что, вы хотите, чтобы она умерла? Лозунг «Жыве Беларусь» становится социальным. Этот протест должна возглавить демократическая оппозиция, и она его возглавит. Это будет гарантией того, что протест не будет использован против нашей государственности», - заявил политик.