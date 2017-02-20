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Белорусы бойкотируют антиконституционный декрет

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  • 20.02.2017, 16:53
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По данным министерства на последний день сбора скандального налога, 90% «тунеядцев» отказались его платить.

Сегодня истекает срок уплаты сбора для граждан, которые в 2015 году не работали и не участвовали в финансировании государственных расходов, передает «Радыё Свабода».

В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что определенную сумму - 360 рублей, или 180 долларов заплатили лишь 48 000 человек. Это равно 10% от всего количества «тунеядцев», которых ведомство насчитало в целом по стране - более 470 тысяч. Соответственно, в бюджет поступило около 14 миллионов рублей, что намного меньше запланированной цифры.

Сообщается, что от сбора могут освободить тех, кто оказался в «сложной жизненной ситуации». Соответствующие заявления рассматривают местные органы власти. Если жизненная ситуация заявителя покажется им недостаточно сложной, уплатить сбор нужно будет в течение 30 календарных дней после 20 февраля. Иначе - дополнительный штраф в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест.

Пока число удовлетворенных жалоб измеряется всего несколькими сотнями по всем регионам Беларуси. В половине случаев речь идет о гражданах, которые подтвердили, что были в 2015 году за рубежом. Еще одна освобождена категория - родители, воспитывающие детей до 7 лет.


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