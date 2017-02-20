Минчане - о выезде Лукашенко в Сочи: «Отдыхает и жирует, а мы в нищете» 20.02.2017, 18:18

Белорусский диктатор проведет в Сочи целую неделю.

Жители столицы рассказали, что думают о визите белорусского правителя в Сочи. Согласно информации пресс-службы Лукашенко, он проведет там всю неделю.

Или это отпуск или официальный визит, не уточняется.

«Лучше, чтобы он был здесь и решал проблемы», - говорит в комментарии «Белсату» прохожий.

«Отдыхает и жирует, а мы в нищете», - высказывается мужчина.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что встречи с Лукашенко нет в графике Путина.