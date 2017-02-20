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Народное игнорирование: Белорусы отказались платить налог на «тунеядство»

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  • 20.02.2017, 23:12

Сбор не заплатили и явно не будут оплачивать почти полмиллиона человек.

Дедлайн, который белорусов не пугает. После горячего протестного уик-энда пришел последний день для оплаты налога за пресловутое "тунеядство", передает «Белсат».

Сбор не заплатили и явно не будут оплачивать более 400 тысяч человек. Декрет возмущенные граждане называют шизофренией и грабежом. Однако правитель Беларуси за напряженной ситуацией наблюдает с сочинского курорта. Как стало известно, на лыжных спусках Лукашенко проведет ближайшую неделю.

Напомним, лидер оппозиции Николай Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек.


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