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Данкверт обвинил белорусских чиновников в саботаже

  • 21.02.2017, 8:46
Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора обнаружил лоббистов из Беларуси в Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия в вопросах агропромышленного комплекса и технического регулирования лоббирует интересы Беларуси и игнорирует российские предложения. С таким обвинением выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет российское издание "Известия".

Данкверт сообщил, что предложения Россельхознадзора по поводу технического регулирования сталкиваются с бездействием ответственных чиновников ЕЭК. Как пример он привел поставки молока и молочной продукции. Согласно техрегламенту, сухое молоко запрещено использовать в качестве питьевого. По методике, которую утвердила ЕЭК, выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. Но проверки крупных белорусских переработчиков молока, которые провел Россельхознадзор, показали, что почти во всех пробах есть сухое молоко, а в некоторых его доля составляет около 50%.

По словам Данкверта, в Евросоюзе для того, чтобы через какую-либо страну не прошла запрещенная продукция, заседания соответствующих представителей собирались каждые две недели. Их решения позволяли перекрыть недобросовестные или незаконные каналы поставок. "Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги", — возмутился глава Россельхознадзора.

В ЕЭК журналистам рассказали, что последние совещания об изменениях техрегламента по безопасности пищевой продукции проходили в июне 2016 года. На них не удалось достичь согласованной позиции. Когда пройдет следующее совещание на эту тему, в ЕЭК не уточнили.

Кстати, гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова отметила, что 78% импортных поставок сыра в Россию идет из Беларуси, а доля Беларуси в поставках сухого молока — 96%. В целом около 90% экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию.


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