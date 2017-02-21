Почти половина белорусов одной из главных ценностей считают права человека 21.02.2017, 11:31

Для половины белорусов главными ценностями являются человеческая жизнь, права человека и личная свобода.

Такие данные были получены в ходе национального опроса "Белорусское общество: Тест на гражданственность", направленного на изучение гражданственности белорусов. Он был проведен "ЦСБТ Сатио" в июне 2016 года по инициативе международной некоммерческой организации Pact, пишет ej.by.

Чтобы выяснить особенности гражданского поведения белорусов в глобальном контексте, респондентов спрашивали, владеют ли они иностранными языками, как часто и с какой целью выезжают за пределы страны, а также хотели бы эмигрировать из Беларуси.

Опрос показал, что 61% респондентов не могут понимать и объясняться ни на одном иностранном языке (исключая белорусский и русский языки). При этом 18% респондентов никогда не выезжали за пределы страны.

Количество респондентов, которые выезжают за пределы страны, составило 69%, однако это происходит реже одного раза в год. Наиболее частыми целями выезда за пределы страны являются: отдых (50,7%), посещение родственников/друзей (35,8%) и поездки за покупками (27,1%).

В группе респондентов, которые выезжают за пределы страны, только 9,3% продолжительно (более шести месяцев) проживали за границей.

По результатам опроса оказалось, что не более 22% респондентов хотели бы эмигрировать из Беларуси. Эта группа преимущественно состоит из тех, кто регулярно выезжает за пределы страны. Наиболее часто называемой причиной потенциальной эмиграции является желание улучшить свое материальное положение.

Также в ходе опроса респондентам был предложен список ценностей, из которого можно было выбрать несколько вариантов, которые представляются важными лично для респондентов.

Опрашиваемые имели возможность добавить свои варианты, если считали список неполным.

Наиболее важными ценностями лично для респондентов стали: уважение человеческой жизни (50%), права человека (43,1%), законопослушность (40,4%), личная свобода (40,2%).

Идентичный список был предложен респондентам, чтобы выбрать ценности, которые, по их мнению, присущи белорусам в целом. Здесь были получены следующие результаты: законопослушность (45,2%), толерантность (32%), порядок и безопасность (23,9%), права человека (20,5%).

Исследователи выяснили, что СМИ, политические деятели, социальные институты транслируют стереотипные представления о коллективных характеристиках белорусов, что может не совпадать с представлением самих белорусов о себе.

Результаты исследования демонстрируют это на следующем примере: в группе респондентов, считающих толерантность характерной чертой белорусов (32%), 11% из этой группы считают неприемлемым проживание по соседству с иммигрантами и 10,9% считают неприемлемым проживание по соседству с иностранными рабочими.

Примечательно, что для 39,2% положительное или отрицательное отношение к иностранцам напрямую зависит от их национальной принадлежности. Количество тех, кто положительно относится ко всем иностранным гражданам, проживающим на территории Беларуси или приезжающим на длительное время, не превышает 23%.