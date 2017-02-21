Азербайджан отказался продавать Беларуси дешевую нефть 52 21.02.2017, 12:52

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Коллаж: ИноСМИ

Долгосрочное сотрудничество с Ираном также срывается.

Минск оценил азербайджанскую нефть cлишком низко, поэтому Баку вынужден отказаться от сотрудничества. Об этом заявил руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, сообщает belsat.eu.

По словам Шабана, в 2016 году Азербайджан отправил в Беларусь только одну партию нефти в объеме более 500 тысяч тонн. В начале текущего года поставки прекратились.

«Как сообщают белорусские СМИ, правительство страны планировало закупать азербайджанскую нефть всего за $30 за баррель. То есть по той же цене, по которой Беларусь импортирует российскую нефть. Азербайджан же реализует нефть по ее рыночной стоимости», - отметил эксперт.

Шабан отметил, что нефтяные проекты не могут быть социальной или межправительственной программой.

«То есть, об уступках не может идти и речи, даже если между импортером и экспортером сложились теплые и дружественные отношения. Мы не можем сделать скидку, но можем гарантировать поставку высококачественного топлива, которое отвечает европейским стандартам», - добавил он.

Руководитель центра нефтяных исследований отметил, что чем дальше находится экспортер, тем дороже будет стоить нефть.

«Поэтому можно сказать, что партнерство с Ираном не будет иметь долгосрочный характер. Скорее всего, иранцы осуществят две-три поставки в Беларусь, и на этом закончится их сотрудничество», - отметил Шабан.

18 февраля стало известно, что Иран поставит в Беларусь 600 тысяч баррелей (84 тысячи тонн) нефти до конца февраля. В концерне «Белнефтехим» эту информацию не подтверждают, однако подчеркивают, что «концерн занимается выполнением поручения главы государства по диверсификации поставок нефти».