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«Тунеядцы» могут парализовать судебную систему

  • 22.02.2017, 10:25
Фото с сайта intex-press.by

Массовый бойкот незаконного налога поставил власть в тупик.

Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов по декрету №3 закончился 20 февраля. Ожидания властей сильно отличаются от полученного результата. Денег поступило гораздо меньше, чем планировали. Однако самое интересное, что теперь будет дальше, пишет intex-press.by.

Как показывает статистика, суды (если дела «тунеядцев» будут рассматривать там) ждет горячая пора.

Вот данные, приведенные каналом «Беларусь 4. Брест» по жителям Брестской области.

70 тысячам человек были направлены извещения о необходимости поучаствовать в финансировании госрасходов.

14 тысяч человек доказали, что они не «тунеядцы».

5500 тысяч человек заплатили сбор.

800 человек обратились в местные органы власти с просьбой освободить их от уплаты сбора.

Простые подсчеты показывают, что почти 50 тысяч человек, то есть около 70% от тех, кому отправили «письма счастья», их проигнорировали. Само по себе такое непослушание – необычное для белорусов.

И оно определенно поставит в тупик власти. Ведь чтобы наказать саботажников, только в Брестской области необходимо на протяжении целого года каждый день рассматривать около 130 дел!


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