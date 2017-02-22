Станислав Шушкевич: Восхищаюсь белорусами, которые выходят на улицы 7 22.02.2017, 14:05

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Февральские Марши в Минске и регионах напугали власть.

Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси, подписавший Беловежские соглашения от имени нашей страны, рассказал сайту Charter97.org о прошедших в Беларуси массовых акциях протеста и обратился к белорусам перед предстоящей акцией 25 марта.

- Какое впечатление на вас Марши рассерженных белорусов в Минске и регионах?

- Я восхищаюсь тем, что люди вышли на улицы. Особенно приятно, что не только столица отреагировала на этот антиконституционный декрет, но и регионы. Я, к сожалению, сломал ногу и не мог принимать участия в этих событиях лично, но я следил за всем происходящим через СМИ. Мне кажется, что наше руководство не наберется мужества сказать людям в глаза, что это был глупый указ и его нужно отменить. Опять же, поступают уродливые предложения, что вместо налога могут заставить людей платить за медицинские услуги. Но эти ублюдки, которые находятся у нас во власти, не понимают, что это противоречит нормам Конституции. Эти выступления расшевелили и запугали власть, это меня очень радует.

- По вашему мнению, почему людей на акциях было больше, чем во все последние годы после 2010-го?

- Ответ очевиден. Декрет о «тунеядцах» касается бедняков. И он показывает, что бедняков у нас больше, чем всех остальных. Ведь кто вышел на эти акции? Так называемые «тунеядцы» и люди им сочувствующие, находящиеся в похожем материальном положении. Эти акции свидетельствуют об обнищании народа.

- 90% белорусов бойкотировало скандальный декрет, о чем это говорит?

- Это показывает глупость и некомпетентность нашей власти.

Не то, что она неразумна, а просто глупа. Настоящие экономисты, когда ищут пополнение для бюджета, берут деньги там, где они есть. У богатых людей, если речь идет о внутренних инвестициях. Если же мы говорим о внешних — надо искать у богатых стран. А Лукашенко ездит в Египет и Судан и выпрашивает там копейки.

- Николай Статкевич заявил, что лозунг «Жыве Беларусь!», в свете последних становится социальным, согласны ли вы с этим?

- Я считаю, что просвещение и обучение населения не проходит даром. Молодежь понимает, что на этом поприще нужно организовывать противостояние властям. Нам не у кого искать поддержки. Нужно действовать по-белорусски. Знать свой язык, поддерживать борьбу Беларуси за независимость. Все видные политические деятели поддерживают такой подход. С этим декретом пришло осознание того, что независимая Беларусь сможет обеспечить своим гражданам достойное существование. Именно независимость, a не это прислуживание России, которое наблюдается у нашего правителя, который едет в Сочи, чтобы где-то там выпить чашечку чая с Путиным, а всем происходящим в стране пренебрегает. Этот лозунг — демонстрация того, что нам нужно быть самостоятельными, а не лебезить перед восточным соседом.

- Чтобы бы вы хотели сказать белорусам в преддверии акции 25 марта?

- Я хочу сказать большое спасибо вам, за то, что вы понимаете, процессы происходящие в стране и активно принимаете в них участие. К сожалению, не могу сейчас быть с вами, но как только поправится нога — буду рядом.