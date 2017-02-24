Румас сделал интригующие заявление по имени главного тренера сборной Беларуси 7 24.02.2017, 9:57

4,039

СЕРГЕЙ РУМАС

С назначением главного тренера футбольной сборной ждать осталось недолго.

Глава АБФФ Сергей Румас рассказал, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси продолжаются, и говорить о конкретных именах пока преждевременно.

"Имя нового главного тренера любители футбола узнают скоро. Раскрыть детали переговоров пока не могу. Практически каждый день мы находимся в контактах с кандидатами на пост главного тренера сборной. Осталось ждать совсем немного", — цитирует Румаса БелТА.

Он подчеркнул, что выбор главного тренера — хороший информационный повод, однако не всегда информация подается объективно.

"Мы знаем ситуацию по каждому человеку, который отказался возглавить команду, а также по тем, с кем еще продолжаются переговоры",— сказал Сергей Румас. "Мы пока не хотим раскрывать все карты, чтобы не навредить процессу переговоров", — добавил председатель АБФФ.

Прежний наставник белорусов Александр Хацкевич покинул свой пост в начале декабря 2016 года. Контракт был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами команды. Кандидатами на роль главного тренера рассматривались известные белорусские специалисты Анатолий Байдачный и Олег Кононов, украинец Виктор Скрипник, по имеющейся информации, также в сфере интересов были россияне Валерий Карпин и Николай Писарев, другие специалисты. Все они по разным причинам отказались возглавить национальную команду.

Ранее "Прессбол" сообщал, что в число кандидатов входит и белорусский специалист Игорь Криушенко.