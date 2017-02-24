Калачев: Лучшая форма «Ростова» еще впереди 1 24.02.2017, 10:46

Тимофей Калачев

Белорусский полузащитник прокомментировал выход ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник сборной Беларуси и «Ростова» Тимофей Калачев, прокомментировал ничью с чешской «Спартой» и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы, в эфире программы «Все на матч», пишет «Чемпионат».

«Эмоций осталось мало. Была тяжелая игра на тяжелом поле. Сегодня больше было борьбы, поскольку в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и «Спарта» старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.

Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма еще впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие. Будем ждать свой жребий, и надеюсь, что он для нас получится удачным».