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Калачев: Лучшая форма «Ростова» еще впереди

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  • 24.02.2017, 10:46
Тимофей Калачев

Белорусский полузащитник прокомментировал выход ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник сборной Беларуси и «Ростова» Тимофей Калачев, прокомментировал ничью с чешской «Спартой» и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы, в эфире программы «Все на матч», пишет «Чемпионат».

«Эмоций осталось мало. Была тяжелая игра на тяжелом поле. Сегодня больше было борьбы, поскольку в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и «Спарта» старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.

Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма еще впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие. Будем ждать свой жребий, и надеюсь, что он для нас получится удачным».


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