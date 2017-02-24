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Козеко: Цупер будет участвовать на Олимпиаде-2018

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  • 24.02.2017, 18:36
Алла Цупер

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал о возвращении Аллы Цупер в спорт после рождения ребенка.

– Алла уже тренируется и готовится к ответственным стартам. Может быть, она уже и не собиралась выступать, но очевидно, что у человека еще остался резерв и эмоции. Когда ей хочется соревноваться, то такое желание можно только приветствовать.

Трудно ли вернуться в хорошую спортивную форму? Все будет зависеть только от нее самой. Однако вижу, что Алла относится к своему возвращению в спорт очень серьезно. Не пропускает ни одной тренировки. И могу сказать, что на данный момент она вышла такой уровень комбинационной подготовки, что можно готовить программу прыжков. После отдыха и начнем этим заниматься.

– Николай Иванович, это вы очередной раз уговорили Аллу вернуться в спорт?

– Летом этого года у нас был небольшой разговор по поводу возвращения. Но без конкретики. Затем она сама попробовала, приняла решение. На мой взгляд, на такое решение Аллу подтолкнул пример австралийской фристайлистки Лидии Ласила, которая прошла через невероятные испытания, но нашла в себе силы не только вернуться в спорт, но и громко заявить о себе.

Естественно, я мог сказать спортсменке: «Алла, хватит уже! Ты и так много сделала в спорте». Но наоборот – поддержал в ее начинаниях.

– Алла будет участвовать на Олимпиаде-2018?

– Безусловно. Только к ней и готовится, – сказал Козеко в интервью «Народной воле».


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