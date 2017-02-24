Брестчане о декрете на «тунеядство»: Люди выходят на улицы, потому что достало 3 24.02.2017, 22:01

Среди брестчан не нашлось ни одного горожанина, который бы поддерживал абсурдный декрет.

Корреспонденты «Белсата» не нашли ни одного брестчанина, который бы поддерживал «налог на безработицу».

«Моя дочь 10 лет живет за границей и получила письмо из налоговой. Они считают ее тунеядцем, но не знают, что она здесь не живет. Очень неприятно доказывать, что ты не черный или белый», — говорит женщина.

«Откуда деньги у безработных?», — задается вопросом житель Бреста.