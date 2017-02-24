закрыть
25 февраля 2017, суббота, 0:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Татьяна Северинец: Люди начинают просыпаться

3
  • 24.02.2017, 22:49
Татьяна Северинец
Фото: bchd.info

Протестные настроения в Беларуси набирают обороты.

Акции рассерженных белорусов, начавшиеся как противостояние декрету о так называемом тунеядстве, превратились в протесты против власти и системы, передает «Белсат».

По мнению общественной активистки Татьяны Северинец, декрет № 3 противоречит Конституции и международным стандартам прав человека.

«Люди могут жить без поликлиник и школ, но когда власть нагло лезет в их карманы и унижают их достоинство… Тут уже люди начинают просыпаться», — говорит активистка.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию