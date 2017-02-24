Татьяна Северинец: Люди начинают просыпаться 3 24.02.2017, 22:49

Татьяна Северинец

Фото: bchd.info

Протестные настроения в Беларуси набирают обороты.

Акции рассерженных белорусов, начавшиеся как противостояние декрету о так называемом тунеядстве, превратились в протесты против власти и системы, передает «Белсат».

По мнению общественной активистки Татьяны Северинец, декрет № 3 противоречит Конституции и международным стандартам прав человека.

«Люди могут жить без поликлиник и школ, но когда власть нагло лезет в их карманы и унижают их достоинство… Тут уже люди начинают просыпаться», — говорит активистка.