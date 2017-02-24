Татьяна Северинец: Люди начинают просыпаться

Татьяна Северинец: Люди начинают просыпаться3
- 24.02.2017, 22:49
Протестные настроения в Беларуси набирают обороты.
Акции рассерженных белорусов, начавшиеся как противостояние декрету о так называемом тунеядстве, превратились в протесты против власти и системы, передает «Белсат».
По мнению общественной активистки Татьяны Северинец, декрет № 3 противоречит Конституции и международным стандартам прав человека.
«Люди могут жить без поликлиник и школ, но когда власть нагло лезет в их карманы и унижают их достоинство… Тут уже люди начинают просыпаться», — говорит активистка.