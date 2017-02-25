Александр Глеб: C таким тренером, как Скрипченко, все возможно 3 25.02.2017, 11:39

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Александр Глеб

Белорусский полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб рассказал о работе под руководством соотечественника Вадима Скрипченко.

Футболист дал интервью sports.ru.

- У меня большое желание помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного тренера. Тренировочный процесс очень интересный, ребята на 100 процентов уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех воодушевление, все рвутся в бой. Настроение хорошее.

- "Крылья" очень успешно закончили первую часть чемпионата, впервые разгромили "Спартак". Команда готова выйти на тот же уровень и показывать такой же футбол?

- Конечно, способна. С таким тренером, таким подбором футболистов все возможно. Главное верить, что мы можем, а мы реально можем. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков.

- В команде произошли какие-то изменения?

- И тогда и сейчас в команде хорошие ребята, хороший подбор футболистов. Приняли меня очень тепло. В тот приезд в команде было много белорусов, было приятно.

- Насколько упрощает коммуникацию то, что главный тренер — белорус?

- Это здорово. Я играл с Вадимом Викторовичем, знаю, какой он был футболист. Он всегда на 100 процентов сконцентрирован на игре, злой на поле. Того же он требует от всех футболистов.