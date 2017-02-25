ОМОНа на улицах станет меньше? 26 25.02.2017, 13:21

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Фото с сайта 24minsk.by

Министр внутренних дел обещает, что омновцы перестанут патрулировать в общественных местах.

"Простое патрулирование на улицах - это избыточная функция для отряда, поэтому в ближайшее время мы ее пересмотрим и минимизируем присутствие ОМОНа в общественных местах. Пусть его сотрудники больше тренируются, чтобы быть готовыми оказаться там, где этого потребует обстановка. Такое применение ОМОНа, как бросание его во все веси страны только ради демонстрации силы, будет исключено из практики МВД", - сказал Игорь Шуневич в интервью sb.by.