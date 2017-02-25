закрыть
25 февраля 2017, суббота, 15:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси заблокировали Луркоморье

17
  • 25.02.2017, 14:05

Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).

При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение, что «доступ к данному интернет-ресурсу ограничен» (скриншот сделан в сети velcom), пишет tut.by.

Скриншот: tut.by

Пункт 8 Указа Лукашенко №60 звучит следующим образом:

Поставщики интернет-услуг по запросу пользователей интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа этих пользователей к информации, содержание которой направлено на:

осуществление экстремистской деятельности;

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

содействие незаконной миграции и торговле людьми;

распространение порнографических материалов;

пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.

Абоненты МТС и ByFly видят следующее сообщение:

Скриншот: @Nanogon265

Отметим, что процесс блокировки сайта может занимать до суток у различных интернет-провайдеров.

Как сообщает Википедия, интернет-сайт Луркоморье — неформальная, неформатная, фривольная и юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki, позиционирующая себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».

Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию