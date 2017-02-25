В Беларуси заблокировали Луркоморье

В Беларуси заблокировали Луркоморье17
- 25.02.2017, 14:05
Пользователи сообщают о блокировке в Беларуси популярного российского интернет-ресурса Луркоморье (Лурк, lurkmore.to).
При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение, что «доступ к данному интернет-ресурсу ограничен» (скриншот сделан в сети velcom), пишет tut.by.
Пункт 8 Указа Лукашенко №60 звучит следующим образом:
Поставщики интернет-услуг по запросу пользователей интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа этих пользователей к информации, содержание которой направлено на:
осуществление экстремистской деятельности;
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых, токсических веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
содействие незаконной миграции и торговле людьми;
распространение порнографических материалов;
пропаганду насилия, жестокости и других деяний, запрещенных законодательством.
Абоненты МТС и ByFly видят следующее сообщение:
Отметим, что процесс блокировки сайта может занимать до суток у различных интернет-провайдеров.
Как сообщает Википедия, интернет-сайт Луркоморье — неформальная, неформатная, фривольная и юмористическая интернет-энциклопедия на движке MediaWiki, позиционирующая себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального».
Статьи Луркоморья написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой.