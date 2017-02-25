10 вещей, которые поражают в швейцарской школе 17 25.02.2017, 16:08

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Самые интересные факты о швейцарской школе.

Своими впечатлениями поделилась Ирина Плыткевич, мамы двух детей, которые посещают швейцарскую школу. Adme.ru поделилось самыми интересными фактами.

1. Уроки идут блоками по полтора часа. Между ними 20 минут отдыха, во время которого дети всегда на улице. Дети выходят из класса на террасу, которая есть у каждого класса, им даже не надо переобуваться. В любой дождь и ветер они там. В хорошую погоду все (и учителя) играют в футбол, баскетбол, пинг-понг, вышибалы. Ребенка, который не бегает, скорее всего, отведут к врачу.

2. С 11.30 до 13.30 обеденный перерыв. Можно остаться в школе, можно вернуться домой. Поэтому дети вообще не устают. С утра учатся с 8.15, вечером до 16.00. В среду короткий день до 11.30.

3. Чтобы дети не боялись формулировать свои мысли в письменном виде, в школе есть почта «учитель — ученик». У каждого ребенка свой почтовый ящичек, туда кладешь записочку, учитель обязательно отвечает лично тебе. Пользуется невероятным успехом — с утра все бегут забирать свои письма.

4. Словарные диктанты пишут под картинкой. То есть под картинкой, обозначающей какое-то слово, нужно написать правильно само это слово. А не под диктовку. Ребенок запоминает, как пишется слово, визуально сопоставляя его с картинкой. Это работает нереально.

5. Когда делают доклад, всегда включают музыку, дети выбирают ее сами. В докладе приветствуется костюм и реквизиты, такой мини-спектакль. Никаких презентаций в Power Point нет. Считается, что ребенок в начальной школе не может сделать презентацию самостоятельно.

6. На математике не объясняют, как решать примеры. Ребенок сам, на основе уже имеющихся у него знаний, должен придумать, как легче решить, допустим, 48 плюс 53, выйти и объяснить. Правильного способа нет, все решают так, как им удобно. Своим способом.

7. Многое трогают руками, весь окружающий мир — это вообще про «потрогать и попробовать». Дегустировали тут пшеницу, рожь и овес, потом ездили на мельницу это все молоть. Им пообещали, что пекарь испечет из их муки им булочки и принесет это все в школу. На географии изучают местный регион буквально так: вот здесь у нас такая то речка, пойдемте смотреть. На предмет, который про «сделать руками» — attivita creativa, часов столько же, сколько и на физкультуру, и это два лидера по количеству часов в неделю.

8. Считают, что ошибки — путь к успеху. Детям объясняют, что ошибаться хорошо и можно, переживать тут вообще нечего, потому что ты: а) мыслишь креативно; б) не боишься пробовать.

9. Справка от врача нужна, если только пропускаешь больше 2 недель. Правда, это единственный случай, когда надо все задания делать дома.

10. Школа начальная, муниципальная, абсолютно бесплатная.