Власть – народу! 17 28.02.2017, 10:42

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Фото: «Радыё Свабода»

Николай Статкевич уточняет план действий на День Воли: 25 марта - Минск, 26 - регионы.

«У нас есть план победы», - написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в «Фейсбуке».

Белорусы хотят перемен. Требования народа к власти были приняты 17 февраля на Марше рассерженных белорусов в Минске. Марш стал сигналом для массовых протестов по всей стране. Власти дан месяц на отмену декрета о «тунеядцах», прекращения ограбления народа и возвращения ему права менять власть на честных выборах.

Власть пока не идет навстречу воле народа, отказывается от переговоров с его представителями, избранными 17 февраля. Поэтому 25 марта в День Воли в Минске состоится демонстрация и народное собрание. На нем мы вместе решим, что делать, чтобы вернуть незаконно украденное у нас право нормально жить в нормальной стране.

Белорусский Национальный Конгресс, который подготовил и начал протест в столице, приветствует митинги и марши в регионах. Мы хотели бы, чтобы во время их народ показал свою волю к переменам и выдвинул лидеров, способных отстоять его интересы.

Если мы действительно хотим добиться выполнения своих требований, нам придется действовать согласованно и по одному плану. Он в БНК есть и мы работаем по нему. Но нам нужна помощь всей Беларуси, чтобы заставить власть выполнить требования народа.

25 марта в субботу в середине дня сторонники перемен соберутся на марш в Минске. Мы призываем людей из других регионов приехать и присоединиться к нам. Ведь только в столице можно заставить власть уступить народу. 25 марта на народном собрании вместе мы решим, как это сделать.

Возможно, народ примет решение о длительном протесте. Поэтому сейчас мы призываем людей в регионах собраться в воскресенье 26 марта в 12.00 на центральных площадях своих городов, чтобы присоединиться к протесту в Минске и не позволить власти маневрировать силами.

Пример Минска и энергия столичного марша, которую принесут люди, вернувшиеся с него в свои города, помогут регионам достойно выразить свою волю к переменам.

Давайте работать вместе и не позволять «перебить» наш план победы.

Нам нужно решить проблему, которая тянет на дно всю страну, и не допустить при этом насилия. Чтобы сделать это, нужно действовать вместе, твердо и согласованно.

Баста!

Власть - народу!»

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. На нем были сформулированы требования к власти, ответ на которые белорусы потребуют на Дне Воли 25 марта в Минске.

19 февраля акции протеста прошли в областных центрах Беларуси. Наиболее массовым был Марш в Гомеле, на который вышли несколько тысяч человек.

В воскресенье 26 февраля несколько тысяч рассерженных белорусов вышли на Марши в Витебске и Бобруйске, по несколько сотен – в Барановичах и Бресте.